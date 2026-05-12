Kickers Offenbach: Versöhnlicher Saisonabschluss im Hessenderby?

Der Anspruch auf den Aufstieg begleitet die Offenbacher bereits seit Jahren, doch auch in dieser Spielzeit holte die Realität den Verein schnell ein. Nach zwei Siegen zum Auftakt stand die Mannschaft bereits im Oktober nach sechs sieglosen Partien in Folge mit dem Rücken zur Wand.

Derzeit belegt das Team mit elf Siegen, zehn Unentschieden und zwölf Niederlagen den 14. Rang. Mit 43 Punkten und einem Torverhältnis von 56:55 steht man einen Platz über dem Strich und hat den Klassenerhalt sicher.

Die Hinrunde beendeten die Kickers lediglich auf dem 13. Tabellenplatz, womit früh klar wurde, dass es erneut nicht für den großen Wurf reichen würde. Auch im Hessenpokal blieb der Erfolg aus: Nach der Halbfinalniederlage gegen die SG Barockstadt Fulda schieden die Kickers aus, sodass sie in der kommenden Saison nicht im DFB-Pokal vertreten sein werden.

Je nach den Ergebnissen der Konkurrenz ist am letzten Spieltag noch ein Sprung auf Platz elf möglich, wofür jedoch der SV Eintracht Trier 05, der FC-Astoria Walldorf und der SC Freiburg II Federn lassen müssten.

Gegen Letztere tankte das Team zuletzt noch einmal Selbstvertrauen: Vor 953 Zuschauern drehte die Elf nach einem frühen Rückstand durch Mathias Fetsch das Spiel. Jona Borsum, Noel Knothe und Valdrin Mustafa trafen zum 3:1-Auswärtserfolg gegen die von Bernhard Weis trainierten Breisgauer.

Umbruch unter bewährter sportlicher Leitung

Nach dem Saisonabschluss steht den Verantwortlichen um Geschäftsführer Martin Pieckenhagen ein umfassender Kaderumbruch im Sommer bevor. Es ist bislang unklar, wie viele Akteure dem Verein in die neue Saison erhalten bleiben.

Gewissheit gibt es hingegen auf der Trainerposition: Mark Zimmermann, der das Amt erst Anfang März übernahm, soll wohl den Neuaufbau anführen. Sein Vertrag wäre ursprünglich am Ende dieser Spielzeit ausgelaufen, doch die Zusammenarbeit wird fortgesetzt.

Das Trainerteam der wenig erfolgreichen Hinrunde bestand noch aus Chefcoach Kristjan Glibo sowie den Co-Trainern Fabio Audia und Jouke Faber.

Stabiler Gegner im Hessenderby

Mit den Gästen aus Nordhessen gastiert eine Mannschaft, die eine unaufgeregte und stabile Saison spielt. Die von René Klingbeil trainierte Auswahl belegt mit 14 Siegen, neun Remis und zehn Niederlagen (51 Zähler, 59:50 Tore) den achten Platz im gesicherten Mittelfeld und ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Zuletzt besiegte Kassel den TSV Steinbach Haiger mit 2:0. Im Hinspiel trennten sich beide Vereine mit einem 1:1-Unentschieden, als Benjamin Girth die Offenbacher Führung durch Keanu Staude ausglich. Auf Kasseler Seite komplettieren Sportdirektor Mirko Dickhaut sowie die Co-Trainer Fabian Seck, Sebastian Busch und Alban Meha das Führungsteam, das nun im Derby am Bieberer Berg den eigenen positiven Saisonabschluss sucht.