Kickers Offenbach verlieren spät, SV Sandhausen mit knappem Sieg



Der FSV Frankfurt überraschte beim TSV Steinbach Haiger mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg. Ismail Harnafi sorgte mit Treffern in der 38. und 70. Minute für die Entscheidung, nachdem Lukas Gottwalt (51.) zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte. Steinbach blieb offensiv weitgehend blass und musste seine zweite Heimniederlage hinnehmen.



Die Stuttgarter Kickers behaupteten sich vor 3460 Zuschauern gegen den TSV Schott Mainz mit 2:1. Flamur Berisha traf früh (10.), ehe David Tomic nach einer Stunde (59.) erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Takero Itoi (77.) brachte die Hausherren nur kurz in Bedrängnis.



Der SC Freiburg II feierte mit einem 6:0 gegen den FC-Astoria Walldorf den höchsten Sieg des Spieltages. Fabian Rüdlin (10.), Mateo Zelic (19., 24.), Rouven Tarnutzer (38.) und Leon Catak mit einem Doppelpack (74.) sorgten für klare Verhältnisse. Freiburg dominierte über 90 Minuten und zeigte sich in Spiellaune.



FSV Mainz 05 II gewann in einem umkämpften Duell mit 2:1 gegen SGV Freiberg. Andre Gitau und Yunus Malli (87.) trafen für die Gastgeber, während Meghôn Valpoort zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Damit rückte Mainz bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze heran.



Die SG Sonnenhof Großaspach setzte ihre starke Heimserie mit einem 4:0 gegen den Bahlinger SC fort. Michael Kleinschrodt (28.), Mert Tasdelen (47.), Fabian Eisele (88.) und Lukas Stoppel (90.) sorgten für einen verdienten Sieg, der die Aspacher auf den vierten Tabellenplatz katapultierte.



Die TSG Balingen und der KSV Hessen Kassel trennten sich 1:1. Enrique Katsianas-Sanchez brachte Balingen in Führung (59.), doch Elsamed Ramaj (83.) sicherte den Hessen einen Punkt. Beide Teams agierten diszipliniert, ohne offensiv ihr volles Potenzial auszuschöpfen.



Der SV Sandhausen gewann sein Heimspiel gegen Aufsteiger Bayern Alzenau knapp mit 1:0. David Mamutovic erzielte in der 51. Minute den einzigen Treffer des Abends. Mit dem vierten Saisonsieg in eigener Halle verschaffen sich die Kurpfälzer etwas Luft im unteren Tabellendrittel, während Alzenau weiter in akuter Abstiegsgefahr schwebt.



Kickers Offenbach verlor vor heimischer Kulisse unglücklich mit 1:2 gegen den SV Eintracht Trier. Jannis Held brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.+1), ehe Jona Borsum in der 73. Minute ausglich. Doch Sven König sorgte in der Nachspielzeit (90.+4) für den späten Trierer Siegtreffer, der Offenbach in der Tabelle weiter ins Mittelfeld abrutschen lässt.



In einem mitreißenden Spiel trennten sich die SG Barockstadt Fulda Lehnerz und der FC 08 Homburg 3:3. Philipp Steinhart eröffnete früh für die Gäste (7.), doch Tim Korzuschek per Foulelfmeter (23.) und Sebastian Schmitt (33.) drehten die Partie. Homburg schlug durch einen Doppelpack von Justin Petermann (67., 73.) zurück, ehe Marvin Pourié in der 89. Minute den verdienten Ausgleich erzielte.