Kickers Offenbach unter Zugzwang: Pflichtaufgabe gegen TSG Balingen

Durch diese anhaltend durchwachsenen Ergebnisse haben sich die Hessen auf dem 14. Tabellenplatz festgefahren. Mit aktuell 32 Punkten und einer Bilanz von acht Siegen, acht Unentschieden und elf Niederlagen hinkt das Team den eigenen Ansprüchen weiterhin gefährlich hinterher.

Die sportliche Situation für die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann bleibt nach der jüngsten 0:1-Auswärtsniederlage gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz überaus angespannt. Vor 2774 Zuschauern besiegelte der späte Treffer von Tobias Göbel in der 72. Minute die bittere Niederlage der Offenbacher.

Klare tabellarische Zielsetzung

Um sich aus dieser bedrohlichen Lage zu befreien, gibt es klare Vorgaben für das anstehende Heimspiel. Es muss das essenzielle Ziel bleiben, den direkten Konkurrenten SC Freiburg II, der mit 33 Punkten nur einen Zähler entfernt auf Rang 13 liegt, in der Tabelle zu überholen.

Gleichzeitig gilt es, den Abstand auf den SV Eintracht Trier 05 (36 Punkte) zu wahren und den Kontakt zum Tabellenmittelfeld nicht abreißen zu lassen. Gegen die Balinger, einen direkten Abstiegskandidaten, ist ein Heimsieg daher zwingend erforderlich, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern.

Offene Rechnung aus dem Hinspiel

Dass die Aufgabe gegen die Mannschaft aus Baden-Württemberg kein Selbstläufer wird, zeigte bereits das kräftezehrende Hinspiel. Unter dem damaligen Trainer Kristjan Glibo kamen die Offenbacher nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Zwar brachte Ron Berlinski sein Team in der 67. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung, doch tief in der Nachspielzeit (90.+4) riss Simon Klostermann den Hessen den sicher geglaubten Sieg noch aus den Händen. Solche dramatischen Punktverluste darf sich die Zimmermann-Elf in der jetzigen, entscheidenden Phase der Saison nicht mehr erlauben.

Verzweifelter Gegner mit dem Rücken zur Wand

Die Gäste, trainiert von Murat Isik, blicken als Tabellensechzehnter mit lediglich 20 Punkten dem Abstieg ins Auge. Die Balinger konnten in der gesamten Rückrunde erst einen einzigen Sieg gegen den FSV Frankfurt einfahren. Zuletzt mussten sie eine knappe 2:3-Heimniederlage gegen den SC Freiburg II hinnehmen, bei der die Tore von Amney Moutassime und Marko Pilic nicht reichten, da der SCF dreifach erfolgreich war. Weil Balingen dringend Punkte braucht, werden sie offensiv auf Sieg spielen müssen, ein Umstand, der Offenbach entscheidende Räume für eigene Angriffe eröffnen dürfte.