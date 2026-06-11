Kickers Offenbach: Testspiele gegen Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart

– Foto: Björn Franz

Die Vorbereitung von Kickers Offenbach auf die neue Spielzeit 2026/27 in der Regionalliga Südwest nimmt Fahrt auf. Nach der Sommerpause startet die Mannschaft Ende Juni in eine intensive Vorbereitungsphase. Neben der obligatorischen Leistungs- und Kraftdiagnostik stehen ein Teambuilding-Camp, ein öffentliches Training sowie zahlreiche Testspiele gegen regionale und höherklassige Kontrahenten auf dem Programm des Vereins.

Den offiziellen Auftakt der Sommervorbereitung bildet die Leistungsdiagnostik am 22. und 23. Juni. In Zusammenarbeit mit dem Reha-Partner Mainkörper 360 werden die Spieler umfassend getestet, um die individuellen Leistungsstände exakt zu erfassen. Direkt im Anschluss absolviert die Mannschaft vom 24. bis zum 26. Juni ein Teambuilding-Camp, um sich als geschlossene Einheit auf die kommenden sportlichen Aufgaben einzustimmen.

Die Mannschaft hautnah am Bieberer Berg erleben

Bevor die ersten Testspiele anstehen, erhalten die Fans die Gelegenheit, die Mannschaft erstmals in der neuen Vorbereitung hautnah zu erleben. Das öffentliche Training findet am 29. Juni um 17:30 Uhr auf dem Trainingsplatz hinter dem Stadion am Bieberer Berg statt. Das gesamte Trainerteam sowie die Mannschaft freuen sich auf zahlreiche Besucher und die Unterstützung der OFC-Anhänger.

Regionale Vergleiche und das EVO-Familienfest

In den darauffolgenden Wochen stehen mehrere Testspiele auf dem Vorbereitungsplan, die eine Mischung aus regionalen Gegnern und attraktiven Duellen bieten. Am 4. Juli treten die Kickers um 15 Uhr auswärts gegen Germania Bieber an, gefolgt vom EVO-Familienfest am 5. Juli. Ein weiteres Auswärtsspiel bestreitet das Team am 8. Juli um 18 Uhr gegen Germania Ober-Roden. Das erste Heimspiel findet am 11. Juli um 14 Uhr gegen den Karlsruher SC II statt. Für den 18. Juli ist ein weiteres Testspiel angesetzt, dessen Gegner der Verein noch bekanntgeben wird.

Attraktive Highlights gegen hochkarätige Bundesligisten

Zum Ende der Vorbereitungsphase warten sportliche Höhepunkte auf das Publikum. Am 25. Juli um 15 Uhr empfangen die Kickers den Erstligisten Bayer Leverkusen zu einem Heimspiel auf dem Bieberer Berg. Nur wenige Tage später, am 29. Juli um 19:01 Uhr, gastiert mit dem VfB Stuttgart ein weiterer namhafter Club zu einem attraktiven Duell in Offenbach. Die finale Phase des Fahrplans führt die Mannschaft am 1. August um 14 Uhr zu einem Auswärtsspiel bei Fortuna Köln, ehe das Event „Tag in Rot-Weiß“ am 2. August die intensive Sommerphase abrundet.

Tickets für die Spiele gegen Bayer Leverkusen und den VfB aus Stuttgart gibt es jederzeit im Fanshop und im Online-Ticketshop zu erwerben!