Kickers Offenbach siegt knapp, SC Sand II top, 1:1 in Frankfurt

Ein intensives Duell sahen die Zuschauer in Hoffenheim, bei dem beide Mannschaften bis zur letzten Sekunde alles gaben. Die Heimelf erwischte den besseren Start und konnte sich nach einer gut halben Stunde belohnen, als Vivien Thomann (32.) für die Führung sorgte. Hoffenheim verteidigte diesen Vorsprung über weite Strecken der zweiten Halbzeit sehr engagiert. Wacker München gab sich jedoch nie auf und drängte unermüdlich auf den Ausgleich. Dieser Einsatz wurde in der Schlussphase belohnt: Francesca Wagner (81.) traf zum Endstand. So trennten sich beide Teams nach einem harten Kampf mit einem gerechten Unentschieden.

In Haitz entwickelte sich eine spannungsgeladene Partie, in der beide Teams leidenschaftlich um den Sieg rangen. Die Gastgeberinnen hielten dem Druck lange stand und zeigten eine konzentrierte Leistung in der Defensive. Erst im zweiten Durchgang gelang den Kickers Offenbach der entscheidende Moment des Tages, als Leonie Gosch (56.) den einzigen Treffer der Begegnung markierte. Trotz aller Bemühungen der SG Haitz, in der verbleibenden Zeit noch zum Ausgleich zu kommen, verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung mit großer Entschlossenheit bis zum Abpfiff und entführten die drei Punkte.

VfL Herrenberg – SC Sand II 1:6

Der SC Sand II präsentierte sich in Herrenberg in einer beeindruckenden Verfassung und übernahm von Beginn an die Initiative. Den Grundstein legte Celine Damoisy (4.) mit einem sehr frühen Treffer. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte sich der Druck der Gäste deutlich, was zu einem Eigentor von Katharina Baumann (41.) sowie zwei weiteren Treffern durch Daniela Schwarz (43., 45.+2) führte. Herrenberg zeigte trotz des hohen Rückstands Moral und kam durch Annika Schmidt (73.) zu einem eigenen Torerfolg. Die Antwort der Gäste folgte jedoch postwendend durch Pauline Alber (73.), ehe Janina Häußler (90.+3) in der Nachspielzeit den deutlichen Endstand markierte.

SpVgg Greuther Fürth – SC Freiburg II 0:4

In Fürth zeigte die Reserve des SC Freiburg eine sehr souveräne und zielstrebige Vorstellung. Die Gäste wirkten von der ersten Minute an wacher und stellten die Weichen bereits im ersten Durchgang konsequent auf Sieg. Durch die Treffer von Amelie Schmitz (14.), Laureen Scharfenberg (18.) und Nora Scherer (25.) erspielte sich Freiburg eine komfortable Ausgangslage für die zweite Hälfte. Die Fürtherinnen mühten sich redlich, fanden aber kaum eine Lücke in der stabilen Formation der Gäste. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schraubte Zoe Schick (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe und besiegelte den überzeugenden Auswärtserfolg.

Eintracht Frankfurt III – SV 67 Weinberg 1:1

Ein packendes Ringen um die Punkte sahen die Fans in Frankfurt, wo sich beide Vertretungen absolut ebenbürtig gegenüberstanden. Weinberg gelang es kurz vor der Halbzeitpause, durch Lina Reinsch (43.) in Führung zu gehen, was die Frankfurterinnen im zweiten Durchgang zu einer mutigeren Spielweise zwang. Die Eintracht investierte viel Energie in ihre Offensivbemühungen und suchte beharrlich nach der Lücke im gegnerischen Verbund. Dieser Wille wurde schließlich belohnt, als Sari Kobayashi (72.) den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase blieb es hochspannend, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung, die dem Einsatz beider Mannschaften entsprach.

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