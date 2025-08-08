 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Claus G. Stoll

Kickers Offenbach siegt – Brinkies pariert Elfmeter spät

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Zum Auftakt des 2. Spieltags der Regionalliga Südwest hat sich Kickers Offenbach in einem intensiven und umkämpften Duell knapp mit 1:0 gegen den Aufsteiger Bayern Alzenau durchgesetzt. Am Bieberer Berg reichte ein spätes Eigentor, um die Punkte in Offenbach zu behalten. Alzenau vergab kurz vor Schluss einen Strafstoß – und am Ende blieb nur der Frust.

---

Heute, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
1
0
Abpfiff

Der OFC bleibt in der Erfolgsspur, auch wenn der zweite Sieg im zweiten Spiel auf dramatische Weise zustande kam. Lange Zeit fand das Team von der Mainspitze kein Durchkommen gegen tief stehende und aufopferungsvoll kämpfende Gäste aus Alzenau. In der 77. Minute kippte das Spiel. Bayern-Verteidiger Marcel Wilke traf den Ball unglücklich ins eigene Tor – zum Entsetzen seiner Mitspieler und zur Ekstase der über 10.000 Zuschauer. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 83. Minute bekamen sie nach einem Foul im Strafraum die große Gelegenheit zum Ausgleich. Jihad Boutakhrit trat an, scheiterte jedoch mit seinem Schuss am stark reagierenden Johannes Brinkies im Offenbacher Tor. In der hektischen Schlussphase wurde es hitzig: Innerhalb weniger Augenblicke kassierten sowohl Marco Ferukoski (Alzenau) als auch Ronny Marcos (Offenbach) jeweils die Gelb-Rote Karte.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00

FSV Frankfurt, das mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen gestartet ist, trifft auf SGV Freiberg, das im ersten Spiel SC Freiburg II mit 3:0 besiegte. Ein spannendes Duell zweier Teams, die mit viel Momentum in den Spieltag gehen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00live

KSV Hessen Kassel konnte sich im ersten Spiel ein 1:1 gegen FC 08 Homburg erkämpfen. Mainz 05 II spielte gegen FC-Astoria Walldorf 0:0. Beide Teams streben nun nach ihrem ersten Sieg der Saison, um sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

FC-Astoria Walldorf hat sich in der ersten Partie mit einem torlosen Unentschieden gegen FSV Mainz 05 II zufrieden geben müssen. Nun kommt es zum Duell gegen den Aufsteiger und aktuellen Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach, der sich mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen TSG Balingen behauptet hat.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00live

Eintracht Trier musste in der ersten Runde eine knappe 2:3-Niederlage gegen TSV Steinbach Haiger hinnehmen. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat sich ebenfalls schwergetan und ein 0:1 gegen den SV Stuttgarter Kickers verbucht. Beide Teams hoffen auf die ersten Punkte der Saison.

---

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00

TSV Schott Mainz feierte einen souveränen 4:0-Sieg gegen Bayern Alzenau und steht nach dem ersten Spieltag auf dem zweiten Platz. Bahlinger SC hingegen konnte beim 0:2 gegen Kickers Offenbach nicht punkten und muss nun auf der Suche nach seinen ersten Punkten an diesem Spieltag anreisen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

Nach der 1:6-Niederlage gegen SG Sonnenhof Großaspach steht TSG Balingen mit einem schweren Rucksack da. Nun trifft die Mannschaft auf TSV Steinbach Haiger, der mit einem 3:2-Sieg gegen SV Eintracht Trier 05 gut gestartet ist und weiterhin auf die ersten Punkte der Saison hoffen wird.

---

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00live

SV Stuttgarter Kickers trat gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit einem knappen 1:0-Sieg an, während der SV Sandhausen mit einer 1:2-Niederlage gegen FSV Frankfurt in die Saison startete. Die Kickers wollen ihren Sieg aus der ersten Runde bestätigen, während Sandhausen sich rehabilitieren will.

---

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00

SC Freiburg II konnte in der ersten Partie mit einer 0:3-Niederlage gegen SGV Freiberg nicht überzeugen, während FC 08 Homburg ein 1:1-Unentschieden gegen KSV Hessen Kassel erkämpfte. Freiburg strebt nach den ersten Punkten der Saison, Homburg möchte nach der Punkteteilung nachlegen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 08.8.2025, 20:58 Uhr
Timo BabicAutor