Kickers Offenbach siegt – Brinkies pariert Elfmeter spät

Zum Auftakt des 2. Spieltags der Regionalliga Südwest hat sich Kickers Offenbach in einem intensiven und umkämpften Duell knapp mit 1:0 gegen den Aufsteiger Bayern Alzenau durchgesetzt. Am Bieberer Berg reichte ein spätes Eigentor, um die Punkte in Offenbach zu behalten. Alzenau vergab kurz vor Schluss einen Strafstoß – und am Ende blieb nur der Frust.
---
Der OFC bleibt in der Erfolgsspur, auch wenn der zweite Sieg im zweiten Spiel auf dramatische Weise zustande kam. Lange Zeit fand das Team von der Mainspitze kein Durchkommen gegen tief stehende und aufopferungsvoll kämpfende Gäste aus Alzenau. In der 77. Minute kippte das Spiel. Bayern-Verteidiger Marcel Wilke traf den Ball unglücklich ins eigene Tor – zum Entsetzen seiner Mitspieler und zur Ekstase der über 10.000 Zuschauer. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 83. Minute bekamen sie nach einem Foul im Strafraum die große Gelegenheit zum Ausgleich. Jihad Boutakhrit trat an, scheiterte jedoch mit seinem Schuss am stark reagierenden Johannes Brinkies im Offenbacher Tor. In der hektischen Schlussphase wurde es hitzig: Innerhalb weniger Augenblicke kassierten sowohl Marco Ferukoski (Alzenau) als auch Ronny Marcos (Offenbach) jeweils die Gelb-Rote Karte.
---
FSV Frankfurt, das mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen gestartet ist, trifft auf SGV Freiberg, das im ersten Spiel SC Freiburg II mit 3:0 besiegte. Ein spannendes Duell zweier Teams, die mit viel Momentum in den Spieltag gehen.
---
KSV Hessen Kassel konnte sich im ersten Spiel ein 1:1 gegen FC 08 Homburg erkämpfen. Mainz 05 II spielte gegen FC-Astoria Walldorf 0:0. Beide Teams streben nun nach ihrem ersten Sieg der Saison, um sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.
---
FC-Astoria Walldorf hat sich in der ersten Partie mit einem torlosen Unentschieden gegen FSV Mainz 05 II zufrieden geben müssen. Nun kommt es zum Duell gegen den Aufsteiger und aktuellen Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach, der sich mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen TSG Balingen behauptet hat.
---
Eintracht Trier musste in der ersten Runde eine knappe 2:3-Niederlage gegen TSV Steinbach Haiger hinnehmen. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat sich ebenfalls schwergetan und ein 0:1 gegen den SV Stuttgarter Kickers verbucht. Beide Teams hoffen auf die ersten Punkte der Saison.
---
TSV Schott Mainz feierte einen souveränen 4:0-Sieg gegen Bayern Alzenau und steht nach dem ersten Spieltag auf dem zweiten Platz. Bahlinger SC hingegen konnte beim 0:2 gegen Kickers Offenbach nicht punkten und muss nun auf der Suche nach seinen ersten Punkten an diesem Spieltag anreisen.
---
Nach der 1:6-Niederlage gegen SG Sonnenhof Großaspach steht TSG Balingen mit einem schweren Rucksack da. Nun trifft die Mannschaft auf TSV Steinbach Haiger, der mit einem 3:2-Sieg gegen SV Eintracht Trier 05 gut gestartet ist und weiterhin auf die ersten Punkte der Saison hoffen wird.
---
SV Stuttgarter Kickers trat gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit einem knappen 1:0-Sieg an, während der SV Sandhausen mit einer 1:2-Niederlage gegen FSV Frankfurt in die Saison startete. Die Kickers wollen ihren Sieg aus der ersten Runde bestätigen, während Sandhausen sich rehabilitieren will.
---
SC Freiburg II konnte in der ersten Partie mit einer 0:3-Niederlage gegen SGV Freiberg nicht überzeugen, während FC 08 Homburg ein 1:1-Unentschieden gegen KSV Hessen Kassel erkämpfte. Freiburg strebt nach den ersten Punkten der Saison, Homburg möchte nach der Punkteteilung nachlegen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________