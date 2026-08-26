Kickers Offenbach obenauf, SSV Ulm zum Kellerduell in Walldorf Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Franz

Der vierte Spieltag der Regionalliga Südwest führt Tabellenführer Kickers Offenbach mit neun Punkten in das Duell mit Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II. Dahinter sind SGV Heilbronn-Freiberg und die Stuttgarter Kickers mit jeweils sieben Zählern ebenfalls noch ungeschlagen. Besondere Bedeutung besitzt auch das Treffen zwischen FC-Astoria Walldorf und Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball: Beide stehen nach drei Spielen bei nur einem Punkt. Die Tabelle ist allerdings nicht vollständig vergleichbar, weil SV Eintracht Trier 05 und KSV Hessen Kassel bislang erst zwei Begegnungen absolviert haben, während die übrigen Mannschaften bereits dreimal spielten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Kickers Offenbach geht als einziges Team mit drei Siegen aus drei Spielen in den vierten Spieltag. Das 3:1 gegen FSV Mainz 05 II war bereits der dritte Erfolg, wobei Offenbach nach 16 Minuten 2:0 führte und erst nach dem dritten eigenen Treffer noch ein Gegentor hinnehmen musste. Neun Punkte und 7:2 Tore bedeuten Rang eins. Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II steht mit zwei Punkten und 3:8 Toren auf Rang 16 und wartet noch auf den ersten Sieg. Zuletzt erreichte die Mannschaft gegen den TSV Steinbach Haiger ein 0:0, musste in der 90. Minute allerdings noch eine Gelb-Rote Karte gegen David Schramm hinnehmen. Damit trifft der makellose Spitzenreiter auf einen Aufsteiger, der nach drei Spielen noch ohne Dreier ist.

Fr., 28.08.2026, 19:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz SG Barockstadt Fulda Lehnerz FSV Frankfurt FSV Frankfurt 19:00 PUSH

Nur das Torverhältnis trennt FSV Frankfurt und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz vor ihrem direkten Duell. Beide stehen nach drei Spielen bei vier Punkten. Frankfurt ist mit 6:4 Toren Sechster, Fulda mit 6:6 Toren Siebter. Die jüngsten Ergebnisse unterscheiden sich allerdings deutlich. Frankfurt gewann gegen den FC-Astoria Walldorf klar mit 3:0 und stellte mit zwei frühen Treffern die Weichen. Fulda holte beim Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball ein spektakuläres 2:2. In der 90.+1 Minute geriet die SG durch einen Foulelfmeter mit 1:2 in Rückstand, glich aber in der 90.+5 Minute noch aus. Nun treffen zwei unmittelbare Tabellennachbarn aufeinander.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 14:00 live PUSH

Der TSV Steinbach Haiger ist nach drei Spieltagen noch ungeschlagen, hat allerdings auch noch nicht gewonnen. Drei Unentschieden, 3:3 Tore und drei Punkte bedeuten Rang neun. Zuletzt kam Steinbach beim Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II nicht über ein 0:0 hinaus. Der KSV Hessen Kassel hat ebenfalls drei Punkte, aber erst zwei Begegnungen bestritten. Mit einem Sieg und einer Niederlage sowie 4:5 Toren steht Kassel auf Rang zwölf. Zu einem letzten Spielergebnis Kassels wurden keine Angaben geliefert. Gerade wegen der unterschiedlichen Zahl absolvierter Partien ist der direkte Tabellenvergleich vor diesem Duell nur eingeschränkt aussagekräftig.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC 08 Homburg Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 14:00 live PUSH

Der FC 08 Homburg empfängt mit den Stuttgarter Kickers eine der noch ungeschlagenen Mannschaften. Homburg steht nach zwei Siegen und einer Niederlage mit sechs Punkten auf Rang vier. Zuletzt gelang beim SV Sandhausen ein 3:1, wobei Homburg ab der 23. Minute nach einer Roten Karte gegen Sandhausen in Überzahl spielte. Die Stuttgarter Kickers folgen mit sieben Punkten auf Rang drei. Beim 2:2 gegen den SC Freiburg II gingen sie zweimal in Führung, mussten aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Mit 9:6 Toren weisen die Kickers nach drei Begegnungen die höchste Trefferzahl der beiden Teams auf. Das direkte Duell bietet Homburg die Möglichkeit, an den Stuttgartern vorbeizuziehen.

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach drei Spieltagen noch keinen Sieg verbuchen konnten. Der FC-Astoria Walldorf steht mit einem Punkt und 4:8 Toren auf Rang 18, Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball weist ebenfalls einen Punkt und 4:8 Tore auf und ist Siebzehnter. Walldorf verlor zuletzt beim FSV Frankfurt mit 0:3 und blieb dabei erstmals in der vorliegenden Saisonbilanz ohne eigenen Treffer. Ulm war gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz dagegen ganz nah am ersten Sieg: Steffen Meuer traf in der 90.+1 Minute per Foulelfmeter zum 2:1, doch Fulda glich in der 90.+5 Minute noch zum 2:2 aus. Für beide besitzt das direkte Duell angesichts des punktgleichen Saisonstarts besondere Bedeutung.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 SV Eintracht Trier 05 SV Sandhausen SV Sandhausen 14:00 live PUSH

SV Eintracht Trier 05 steht mit drei Punkten und 2:2 Toren auf Rang zehn, hat bislang allerdings erst zwei Spiele absolviert. Damit besitzt die Tabellenposition gegenüber dem SV Sandhausen, der bereits dreimal gespielt hat, nur eingeschränkte Aussagekraft. Zu einem letzten Spielergebnis von Trier wurden keine Angaben geliefert. Sandhausen hat aus drei Partien vier Punkte gesammelt und steht mit 7:8 Toren auf Rang acht. Zuletzt verlor der SV gegen den FC 08 Homburg mit 1:3. Ein wesentlicher Einschnitt war die Rote Karte gegen Marco Kehl-Gómez wegen einer Notbremse bereits in der 23. Minute. Sandhausen musste anschließend lange in Unterzahl spielen und kassierte seine erste Saisonniederlage.

Die SGV Heilbronn-Freiberg gehört nach drei Spieltagen zur Spitzengruppe. Sieben Punkte bedeuten Rang zwei, bemerkenswert ist vor allem das Torverhältnis von 8:0: Heilbronn-Freiberg hat bislang noch kein Gegentor kassiert. Zuletzt endete die Partie beim Aufsteiger VfR Mannheim allerdings 0:0, womit nach zwei Siegen erstmals Punkte abgegeben wurden. Aufsteiger Eintracht Frankfurt II reist nach seinem ersten Saisonsieg mit drei Punkten auf Rang elf an. Beim ebenfalls aufgestiegenen VfR Aalen gewann Frankfurt zuletzt klar mit 3:0 und führte bereits nach 19 Minuten mit zwei Toren. Nun wartet mit Heilbronn-Freiberg eine Mannschaft, die defensiv nach den ersten drei Spielen noch ohne Gegentreffer dasteht.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 II VfR Aalen VfR Aalen 14:00 live PUSH

Der FSV Mainz 05 II und Aufsteiger VfR Aalen stehen beide in der unteren Tabellenhälfte. Mainz hat drei Punkte aus drei Spielen und liegt mit 4:6 Toren auf Rang 13. Zuletzt verlor die Mannschaft beim Spitzenreiter Kickers Offenbach mit 1:3 und geriet bereits in den ersten 16 Minuten mit zwei Toren in Rückstand. Aalen wartet nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg. Zwei Punkte und 2:5 Tore bedeuten Rang 15. Beim jüngsten 0:3 gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt II lagen die Aalener bereits nach 19 Minuten 0:2 zurück. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am vergangenen Spieltag jeweils drei Gegentreffer hinnehmen mussten.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II VfR Mannheim VfR Mannheim 14:00 PUSH