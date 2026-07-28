Kickers Offenbach: Nach Bayer Leverkusen kommt der VfB Stuttgart

Am Samstagnachmittag empfing der OFC den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Das Freundschaftsspiel zur Feier des 125-jährigen Vereinsjubiläums der Offenbacher Kickers endete 3:1 für den Bundesligisten. Keanu Staude hatte den OFC früh in Führung gebracht, die Gäste drehten in der Folge die Partie.

Cheftrainer Mark Zimmermann beorderte mit Garic, Wolfram, Becker, Frölich, Marx und Krauße insgesamt sechs Neuzugänge in die Startelf. Die erste Chance der Partie in der 6. Minute, Beckers Schuss wurde noch abgefälscht, Blaswich im Leverkusener Tor konnte den Ball aufnehmen. Zwei Minuten später auch die erste Gelegenheit für den Bundesligisten, Brinkies nahm den Schuss von Garcia sicher auf.

Nur wenig später dann die Führung für den OFC: Die Kickers schalteten über Wolfram und Becker schnell um, Staude vollendete zum 1:0. In der Folge verteidigte der OFC konzentriert und kam seinerseits zu Umschaltsituationen. Brinkies konnte mehrfach parieren, war in der 38. Minute dann aber machtlos. Wolfram blieb vorne liegen, das Spiel lief weiter und Kofane traf zum Ausgleich für den Bundesligisten. Kurz vor der Pause parierte Brinkies einen platzierten Schuss von Mensah glänzend, sodass es mit dem 1:1 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel tauschte Leverkusen komplett durch. Der OFC ging die zweite Halbzeit zunächst unverändert an. Die Gäste kamen mit Schwung aus der Kabine, Boniface setzte sich durch, Frölich konnte klären. In der 49. Minute war es wieder Boniface, der auf Hoffmann ablegte. Der Routinier traf sicher zur Leverkusener 2:1-Führung. In der 62. Minute initiierte wieder Boniface einen gefährlichen Angriff und schickte Belocian. Dessen Hereingabe konnte Marcos klären.

Nach 66 Minuten kamen Crljenec und Goselink für Marx und Staude ins Spiel. Wenig später kamen auch von Hagen und Loune sowie Arh Cesen, Schmid, Testspieler Rasoulinia und Doganay. In der 81. Minute traf Moreira nach Kombination über Boniface und Hofmann zum 3:1. Kurz vor Schluss noch die große Gelegenheit zum 2:3, aber Lomb parierte gegen Schmid. So blieb es letztlich beim 3:1 für die Gäste aus Leverkusen.