Kickers Offenbach jubelt – SC Freiburg II siegt spät in Bahlingen

Der SV Eintracht Trier 05 startete mit enormem Druck in die Partie und setzte den Gegner früh unter Zugzwang. Der Lohn der engagierten Anfangsphase ließ nicht lange auf sich warten: In der siebten Minute brachte Frederik Rahn die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Homburg wirkte überrascht und fand nur schwer in die Partie. In der 32. Minute erhöhte Sven König auf 2:0 – ein Treffer, der das Spiel endgültig in die Richtung der Gastgeber lenkte. Vor 3469 Zuschauern im Moselstadion verteidigte die Eintracht ihre Führung anschließend mit großem Einsatz und Disziplin. ---

In einer packenden Regionalliga-Partie trennten sich der SV Sandhausen und die Zweitvertretung des FSV Mainz 05 mit einem 2:2-Unentschieden. Vor 1881 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Gäste zunächst die klareren Akzente setzten. Konstantin Schopp brachte Mainz kurz vor der Pause (40.) in Führung, und Daniel Gleiber (48.) erhöhte direkt nach dem Seitenwechsel auf 0:2 – der SVS schien zu diesem Zeitpunkt geschlagen. Doch Sandhausen zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Phil Halbauer (54.) verkürzte nur wenige Minuten später, was neuen Schwung ins Spiel brachte. In der Schlussphase drängte Sandhausen auf den Ausgleich – und wurde spät belohnt: Pascal Testroet verwandelte in der Nachspielzeit (90.) einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:2-Endstand. ---

Im württembergischen Duell trennten sich Freiberg und Großaspach mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Marius Köhl die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. Großaspach zeigte jedoch erneut große Mentalität und kam in der 72. Minute durch Michael Kleinschrodt zum Ausgleich. Beide Mannschaften suchten bis zum Schlusspfiff den Sieg, doch die Defensivreihen hielten stand. Mit dem Remis bleibt Freiberg Tabellenführer, Großaspach behauptet sich in der Spitzengruppe. ---

Der KSV Hessen Kassel entschied das hessische Duell spät für sich. Fulda ging in der 26. Minute durch Tim Korzuschek mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause traf Tobias Boche in der 45.+1 Minute zum Ausgleich. Als vieles auf ein Remis hindeutete, sorgte Frederic Brill in der 89. Minute für den umjubelten 2:1-Siegtreffer. ---

Der TSV Steinbach Haiger untermauerte seine Titelambitionen mit einem überzeugenden Auftritt in Mainz. Bereits in der 4. Minute traf Eros Dacaj per Foulelfmeter zum 1:0. Marvin Mika erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Nach der Pause blieb Steinbach eiskalt: Gwang-in Lee verwandelte in der 47. Minute ebenfalls einen Strafstoß zum 3:0. Mainz verkürzte durch Dennis De Sousa Oelsner in der 53. Minute auf 1:3, doch nur zwei Minuten später stellte Serkan Firat per Handelfmeter den alten Abstand wieder her. ---

In Alzenau erlebten die 500 Zuschauer eine spektakuläre Begegnung. Die Gastgeber führten nach Treffern von Marco Ferukoski (35.) und Luka Garic per Foulelfmeter (41.) zur Pause mit 2:0. Doch Walldorf kam nach dem Seitenwechsel stark zurück. Emilian Lässig traf in der 60. Minute zum Anschluss, ehe Arion Erbe (72.) ausglich. In der Schlussphase drehte der FCA die Partie komplett: Dennis Egel erzielte in der 81. Minute das 3:2, Felix Kendel setzte in der 90.+2 Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt. ---

Die Stuttgarter Kickers feierten in Balingen einen wichtigen Auswärtssieg. Matchwinner war Marlon Faß, der die Gäste in der 17. Minute mit 1:0 in Führung brachte und in der 32. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Balingen mühte sich nach Kräften, fand aber kein Mittel vor 1746 Zuschauern gegen die stabile Defensive der Kickers. ---

Vor 5345 Zuschauern am Bornheimer Hang lieferten sich die beiden Traditionsvereine ein packendes Derby. Der FSV erwischte den besseren Start: Birkan Celik verwandelte in der 17. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Doch Offenbach schlug nur sieben Minuten später zurück – Onur Ünlücifci traf in der 24. Minute zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen, bis die Gastgeber in der 70. Minute unglücklich trafen: Ein Eigentor von Tim Weißmann brachte den Gästen die Führung. Offenbach verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich und sicherte sich damit drei wichtige Punkte. Der FSV bleibt trotz couragierter Leistung bei 20 Zählern, während die Kickers auf 19 Punkte klettern. ---