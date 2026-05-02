Kickers Offenbach halten die Klasse: 1:1 gegen Astoria Walldorf

Im vorletzten Heimspiel der Saison empfing der OFC bei sommerlichen Temperaturen die Gäste aus Walldorf. Trainer Mark Zimmermann musste kurzfristig auch noch auf Sascha Korb verzichten, wodurch die Liste der verletzten Spieler auf elf Namen anwuchs. Vor 4821 Zuschauern erwischte die Mannschaft von Trainer Andreas Schön den besseren Start: Lediglich 23 Sekunden waren verstrichen, als Jacob Collmann für den FC-Astoria Walldorf nur knapp links am Tor vorbeischoss. Kurz darauf klärte Jona Borsum eine gefährliche Flanke zur Ecke. Die erste nennenswerte Offensivaktion für die Kickers verzeichnete Ouassim Karada, dessen Abschluss im Strafraum in der 9. Minute jedoch geblockt wurde.

Die Führung durch Kristjan Arh Cesen

Die Kickers fanden in der Folge immer besser in die Begegnung. Nach einem Foul an Boubacar Barry an der Strafraumgrenze bot sich in der 25. Minute eine Freistoßchance, doch Ron Berlinski zirkelte den Ball knapp am Gehäuse vorbei. In der 34. Minute brandete dann Jubel auf: Nach einer Ecke von Ouassim Karada stieg Kristjan Arh Cesen im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar in die Maschen. Mit dieser 1:0-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Druckphase nach dem Seitenwechsel bleibt ohne Belohnung

Zu Beginn der zweiten Hälfte vollzog Mark Zimmermann einen Dreifachwechsel. Für Boubacar Barry, Vincent Moreno-Giesel und Nathan Doganay kamen Stephan Mensah, Faris El Ouali und Debütant Alessandro Pistritto in die Partie. Letzterer hatte nach einer Flanke von Stephan Mensah sogleich eine gute Szene, verzog jedoch Volley (50.). Nur wenig später köpfte Ron Berlinski eine Flanke von Kristjan Arh Cesen knapp über das Tor. Die Kickers blieben in dieser Phase spielbestimmend und drängten auf den zweiten Treffer, agierten im Abschluss jedoch nicht zwingend genug.

Ein folgenschwerer Fehler führt zum Ausgleich

In der 72. Minute zeigten sich die Gäste wieder gefährlich vor dem Tor der Offenbacher, doch Johannes Brinkies klärte gegen einen freistehenden Stürmer der Astoria. In der 83. Minute fiel jedoch der Ausgleich: Nach einem eigentlich geklärten Ball brachten sich die Kickers selbst in Not. Der Ball gelang prompt zurück in den Strafraum, wo Muhammed Yasin Batuhan Zor die Kugel an Johannes Brinkies vorbei zum 1:1 ins Tor hob.

Sicherung des Ligaverbleibs trotz Punkteteilung

In den Schlussminuten warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne. In der Nachspielzeit ergab sich eine Chance für Alessandro Pistritto, dessen Schuss aus der Drehung jedoch knapp am langen Pfosten vorbeistrich (90.+2). Trotz des späten Punktverlusts herrscht Gewissheit über die Zukunft: Da es durch die aktuellen Ergebnisse in der 3. Liga nur noch maximal vier Absteiger aus der Regionalliga Südwest geben kann, hat Kickers Offenbach den Klassenerhalt sicher. Am nächsten Samstag gastiert der OFC um 14 Uhr beim SC Freiburg II.