Kickers Offenbach dreht auf, SV 67 Weinberg siegt auswärts

SC Sand II – SV 67 Weinberg 2:4

Vor 62 Zuschauern erwischte der SC Sand II einen perfekten Start: Angelina Klopstein traf bereits in der 2. Minute zur Führung. Doch der SV 67 Weinberg drehte die Partie binnen weniger Minuten – Marlene Ganßer (26.) und Anna Hofrichter (32.) stellten auf 1:2. Der SC Sand II antwortete postwendend durch Alina Graf (34.). In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando: Lea Würth traf erst in der 56. Minute und legte in der 70. Minute ihren zweiten Treffer nach.

SpVgg Greuther Fürth – KSV Hessen Kassel 2:1

Die SpVgg Greuther Fürth erarbeitete sich vor 80 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg. Luisa Wölfel brachte die Gastgeberinnen kurz vor der Pause (45.) in Führung. Ann-Kathrin Wolfram erhöhte in der 68. Minute auf 2:0. Kassel stemmte sich gegen die Niederlage und kam durch Johanna Hildebrandt (77.) zum Anschluss, doch Fürth verteidigte den Vorsprung bis zum Schluss.

Kickers Offenbach – VfL Herrenberg 3:0

Kickers Offenbach zeigte eine starke Vorstellung und gewann klar. Franziska Marie Riepl eröffnete in der 19. Minute, ehe Leonie Gosch (55.) die Führung ausbaute. Luisa Marie Horsch setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt. Herrenberg fand nur selten Wege durch die gut organisierte Offenbacher Defensive.

SC Freiburg II – Karlsruher SC 2:2

Freiburg startete gut: Laureen Scharfenberg traf in der 13. Minute zur Führung. Der KSC antwortete durch Mathilda Dillmann (19.), doch Freiburg schlug schnell zurück – Weena Simmen erzielte in der 24. Minute das 2:1. In der zweiten Halbzeit übernahm Karlsruhe mehr Initiative, und Selina Häfele (62.) belohnte die Gäste mit dem 2:2.

TSG 1899 Hoffenheim II – Eintracht Frankfurt III 1:2

Eintracht Frankfurt III präsentierte sich mutig. Dounia El Mesmoudi brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Hoffenheim II tat sich lange schwer, glich aber spät durch Charlotte Waibel (78.) aus. Doch Frankfurt hatte die passende Antwort: Mira Arouna traf in der 87. Minute zum 1:2-Endstand. Ein intensives Spiel, das die Eintracht knapp für sich entschied.

