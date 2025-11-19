 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Foto: Björn Franz

Kickers Offenbach dominieren klar - Zuschauerzahlen der Regionalliga

Der Blick auf die Statistik nach dem Ende der Hinrunde.

Die Hinrunde ist absolviert - zur Halbzeit der Saison in der Regionalliga Südwest wirft FuPa einen ausführlichen Blick auf die Zuschauerzahlen.

Heimspiele

6.597 Zuschauer/Spiel – Kickers Offenbach (52.774 Zuschauer gesamt)
4.342 Zuschauer/Spiel – SV Stuttgarter Kickers (34.732 Zuschauer gesamt)
3.647 Zuschauer/Spiel – KSV Hessen Kassel (32.822 Zuschauer gesamt)
2.654 Zuschauer/Spiel – SV Eintracht-Trier (21.229 Zuschauer gesamt)
2.307 Zuschauer/Spiel – SV Sandhausen (20.763 Zuschauer gesamt)
1.991 Zuschauer/Spiel – FSV Frankfurt (15.928 Zuschauer gesamt)
1.234 Zuschauer/Spiel – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (9.872 Zuschauer gesamt)
1.215 Zuschauer/Spiel – SG Sonnenhof Großaspach (10.933 Zuschauer gesamt)
1.168 Zuschauer/Spiel – 1. FSV Mainz 05 II (10.515 Zuschauer gesamt)
1.162 Zuschauer/Spiel – TSV Steinbach Haiger (10.454 Zuschauer gesamt)
1.120 Zuschauer/Spiel – FC 08 Homburg (10.082 Zuschauer gesamt)
933 Zuschauer/Spiel – Bahlinger SC (8.393 Zuschauer gesamt)
787 Zuschauer/Spiel – SC Freiburg II (7.085 Zuschauer gesamt)
780 Zuschauer/Spiel – TSG Balingen Fußball (6.243 Zuschauer gesamt)
639 Zuschauer/Spiel – FC Bayern Alzenau (5.114 Zuschauer gesamt)
639 Zuschauer/Spiel – FC-Astoria Walldorf (5.110 Zuschauer gesamt)
581 Zuschauer/Spiel – SGV Freiberg Fußball (5.230 Zuschauer gesamt)
490 Zuschauer/Spiel – TSV Schott Mainz (3.916 Zuschauer gesamt)

---

Auswärtsspiele

3.823 Zuschauer/Spiel – Kickers Offenbach (34.403 Zuschauer gesamt)
2.532 Zuschauer/Spiel – SGV Freiberg Fußball (20.255 Zuschauer gesamt)
2.163 Zuschauer/Spiel – SV Eintracht-Trier (19.465 Zuschauer gesamt)
2.095 Zuschauer/Spiel – FC Bayern Alzenau (18.856 Zuschauer gesamt)
2.013 Zuschauer/Spiel – SC Freiburg II (16.106 Zuschauer gesamt)
1.956 Zuschauer/Spiel – FC 08 Homburg (15.644 Zuschauer gesamt)
1.950 Zuschauer/Spiel – SV Stuttgarter Kickers (17.549 Zuschauer gesamt)
1.912 Zuschauer/Spiel – SV Sandhausen (15.298 Zuschauer gesamt)
1.744 Zuschauer/Spiel – TSV Steinbach Haiger (13.949 Zuschauer gesamt)
1.704 Zuschauer/Spiel – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (15.339 Zuschauer gesamt)
1.461 Zuschauer/Spiel – Bahlinger SC (11.685 Zuschauer gesamt)
1.459 Zuschauer/Spiel – TSV Schott Mainz (13.134 Zuschauer gesamt)
1.453 Zuschauer/Spiel – FSV Frankfurt (13.074 Zuschauer gesamt)
1.287 Zuschauer/Spiel – 1. FSV Mainz 05 II (10.295 Zuschauer gesamt)
1.196 Zuschauer/Spiel – FC-Astoria Walldorf (10.760 Zuschauer gesamt)
1.048 Zuschauer/Spiel – KSV Hessen Kassel (8.385 Zuschauer gesamt)
1.030 Zuschauer/Spiel – SG Sonnenhof Großaspach (8.241 Zuschauer gesamt)
973 Zuschauer/Spiel – TSG Balingen Fußball (8.757 Zuschauer gesamt)
---
Die Daten beruhen auf Verbands-Angaben.
