Du wirst automatisch weitergeleitet... – Foto: Björn Franz Kickers Offenbach dominieren klar - Zuschauerzahlen der Regionalliga Der Blick auf die Statistik nach dem Ende der Hinrunde.
Die Hinrunde ist absolviert - zur Halbzeit der Saison in der Regionalliga Südwest wirft FuPa einen ausführlichen Blick auf die Zuschauerzahlen.
Heimspiele
6.597 Zuschauer/Spiel –
Kickers Offenbach (52.774 Zuschauer gesamt) 4.342 Zuschauer/Spiel – SV Stuttgarter Kickers (34.732 Zuschauer gesamt) 3.647 Zuschauer/Spiel – KSV Hessen Kassel (32.822 Zuschauer gesamt) 2.654 Zuschauer/Spiel – SV Eintracht-Trier (21.229 Zuschauer gesamt) 2.307 Zuschauer/Spiel – SV Sandhausen (20.763 Zuschauer gesamt) 1.991 Zuschauer/Spiel – FSV Frankfurt (15.928 Zuschauer gesamt) 1.234 Zuschauer/Spiel – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (9.872 Zuschauer gesamt) 1.215 Zuschauer/Spiel – SG Sonnenhof Großaspach (10.933 Zuschauer gesamt) 1.168 Zuschauer/Spiel – 1. FSV Mainz 05 II (10.515 Zuschauer gesamt) 1.162 Zuschauer/Spiel – TSV Steinbach Haiger (10.454 Zuschauer gesamt) 1.120 Zuschauer/Spiel – FC 08 Homburg (10.082 Zuschauer gesamt) 933 Zuschauer/Spiel – Bahlinger SC (8.393 Zuschauer gesamt) 787 Zuschauer/Spiel – SC Freiburg II (7.085 Zuschauer gesamt) 780 Zuschauer/Spiel – TSG Balingen Fußball (6.243 Zuschauer gesamt) 639 Zuschauer/Spiel – FC Bayern Alzenau (5.114 Zuschauer gesamt) 639 Zuschauer/Spiel – FC-Astoria Walldorf (5.110 Zuschauer gesamt) 581 Zuschauer/Spiel – SGV Freiberg Fußball (5.230 Zuschauer gesamt) 490 Zuschauer/Spiel – TSV Schott Mainz (3.916 Zuschauer gesamt)
---
Auswärtsspiele
3.823 Zuschauer/Spiel –
Kickers Offenbach (34.403 Zuschauer gesamt) 2.532 Zuschauer/Spiel – SGV Freiberg Fußball (20.255 Zuschauer gesamt) 2.163 Zuschauer/Spiel – SV Eintracht-Trier (19.465 Zuschauer gesamt) 2.095 Zuschauer/Spiel – FC Bayern Alzenau (18.856 Zuschauer gesamt) 2.013 Zuschauer/Spiel – SC Freiburg II (16.106 Zuschauer gesamt) 1.956 Zuschauer/Spiel – FC 08 Homburg (15.644 Zuschauer gesamt) 1.950 Zuschauer/Spiel – SV Stuttgarter Kickers (17.549 Zuschauer gesamt) 1.912 Zuschauer/Spiel – SV Sandhausen (15.298 Zuschauer gesamt) 1.744 Zuschauer/Spiel – TSV Steinbach Haiger (13.949 Zuschauer gesamt) 1.704 Zuschauer/Spiel – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (15.339 Zuschauer gesamt) 1.461 Zuschauer/Spiel – Bahlinger SC (11.685 Zuschauer gesamt) 1.459 Zuschauer/Spiel – TSV Schott Mainz (13.134 Zuschauer gesamt) 1.453 Zuschauer/Spiel – FSV Frankfurt (13.074 Zuschauer gesamt) 1.287 Zuschauer/Spiel – 1. FSV Mainz 05 II (10.295 Zuschauer gesamt) 1.196 Zuschauer/Spiel – FC-Astoria Walldorf (10.760 Zuschauer gesamt) 1.048 Zuschauer/Spiel – KSV Hessen Kassel (8.385 Zuschauer gesamt) 1.030 Zuschauer/Spiel – SG Sonnenhof Großaspach (8.241 Zuschauer gesamt) 973 Zuschauer/Spiel – TSG Balingen Fußball (8.757 Zuschauer gesamt)
---
Die Daten beruhen auf Verbands-Angaben.
