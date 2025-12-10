 2025-12-03T05:51:34.672Z

– Foto: Björn Franz

Kickers Offenbach dominieren klar bei den Zuschauern

Die Übersicht auf die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Südwest zur Winterpause.

Zur Winterpause ruht bekanntlich der Ball. Daher wirft FuPa den Blick auf die Zahlen der Zuschauer in der Regionalliga Südwest.

Heimspiele

6.218 Zuschauer/Spiel Kickers Offenbach
4.212 Zuschauer/Spiel SV Stuttgarter Kickers
3.366 Zuschauer/Spiel KSV Hessen Kassel
2.721 Zuschauer/Spiel SV Eintracht-Trier
2.365 Zuschauer/Spiel SV Sandhausen
1.901 Zuschauer/Spiel FSV Frankfurt
1.215 Zuschauer/Spiel SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
1.159 Zuschauer/Spiel SG Sonnenhof Großaspach
1.119 Zuschauer/Spiel TSV Steinbach Haiger
1.115 Zuschauer/Spiel 1. FSV Mainz 05 II
1.092 Zuschauer/Spiel FC 08 Homburg
894 Zuschauer/Spiel Bahlinger SC
793 Zuschauer/Spiel FC Bayern Alzenau
750 Zuschauer/Spiel SC Freiburg II
718 Zuschauer/Spiel TSG Balingen Fußball
598 Zuschauer/Spiel SGV Freiberg Fußball
570 Zuschauer/Spiel FC-Astoria Walldorf
433 Zuschauer/Spiel TSV Schott Mainz

Auswärtsspiele

3.642 Zuschauer/Spiel Kickers Offenbach
2.151 Zuschauer/Spiel SV Stuttgarter Kickers
2.101 Zuschauer/Spiel SGV Freiberg Fußball
2.053 Zuschauer/Spiel SV Eintracht-Trier
1.938 Zuschauer/Spiel SV Sandhausen
1.882 Zuschauer/Spiel SC Freiburg II
1.833 Zuschauer/Spiel FC 08 Homburg
1.811 Zuschauer/Spiel Bahlinger SC
1.788 Zuschauer/Spiel FC Bayern Alzenau
1.731 Zuschauer/Spiel SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
1.701 Zuschauer/Spiel TSV Steinbach Haiger
1.537 Zuschauer/Spiel 1. FSV Mainz 05 II
1.385 Zuschauer/Spiel TSV Schott Mainz
1.382 Zuschauer/Spiel FSV Frankfurt
1.142 Zuschauer/Spiel FC-Astoria Walldorf
1.002 Zuschauer/Spiel KSV Hessen Kassel
990 Zuschauer/Spiel SG Sonnenhof Großaspach
950 Zuschauer/Spiel TSG Balingen Fußball

