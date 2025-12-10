Kickers Offenbach dominieren klar bei den Zuschauern

Zur Winterpause ruht bekanntlich der Ball. Daher wirft FuPa den Blick auf die Zahlen der Zuschauer in der Regionalliga Südwest.
6.218 Zuschauer/Spiel Kickers Offenbach
4.212 Zuschauer/Spiel SV Stuttgarter Kickers
3.366 Zuschauer/Spiel KSV Hessen Kassel
2.721 Zuschauer/Spiel SV Eintracht-Trier
2.365 Zuschauer/Spiel SV Sandhausen
1.901 Zuschauer/Spiel FSV Frankfurt
1.215 Zuschauer/Spiel SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
1.159 Zuschauer/Spiel SG Sonnenhof Großaspach
1.119 Zuschauer/Spiel TSV Steinbach Haiger
1.115 Zuschauer/Spiel 1. FSV Mainz 05 II
1.092 Zuschauer/Spiel FC 08 Homburg
894 Zuschauer/Spiel Bahlinger SC
793 Zuschauer/Spiel FC Bayern Alzenau
750 Zuschauer/Spiel SC Freiburg II
718 Zuschauer/Spiel TSG Balingen Fußball
598 Zuschauer/Spiel SGV Freiberg Fußball
570 Zuschauer/Spiel FC-Astoria Walldorf
433 Zuschauer/Spiel TSV Schott Mainz
3.642 Zuschauer/Spiel Kickers Offenbach
2.151 Zuschauer/Spiel SV Stuttgarter Kickers
2.101 Zuschauer/Spiel SGV Freiberg Fußball
2.053 Zuschauer/Spiel SV Eintracht-Trier
1.938 Zuschauer/Spiel SV Sandhausen
1.882 Zuschauer/Spiel SC Freiburg II
1.833 Zuschauer/Spiel FC 08 Homburg
1.811 Zuschauer/Spiel Bahlinger SC
1.788 Zuschauer/Spiel FC Bayern Alzenau
1.731 Zuschauer/Spiel SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
1.701 Zuschauer/Spiel TSV Steinbach Haiger
1.537 Zuschauer/Spiel 1. FSV Mainz 05 II
1.385 Zuschauer/Spiel TSV Schott Mainz
1.382 Zuschauer/Spiel FSV Frankfurt
1.142 Zuschauer/Spiel FC-Astoria Walldorf
1.002 Zuschauer/Spiel KSV Hessen Kassel
990 Zuschauer/Spiel SG Sonnenhof Großaspach
950 Zuschauer/Spiel TSG Balingen Fußball
