Kickers Offenbach: Christian Hock weg, Hans-Jürgen Boysen übernimmt Beim Regionalligisten gibt es eine personelle Veränderung.

Paukenschlag bei den Offenbachern Kickers, die in der Regionalliga Südwest auf dem zwölften Tabellenplatz stehen: Christian Hock wurde als Geschäftsführer freigestellt, Hans-Jürgen Boysen übernimmt interimsweise die sportliche Verantwortung. Hier sind die Infos des Vereins in einer Pressemitteilung dazu:

"Christian Hock als Geschäftsführer freigestellt – Hans-Jürgen Boysen übernimmt interimsweise die sportliche Verantwortung In einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates der OFC GmbH wurde Christian Hock mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als Geschäftsführer freigestellt. Mit dieser Entscheidung sollen die Weichen für die künftige Entwicklung und strategische Ausrichtung des Vereins neu gestellt werden.

Der OFC bedankt sich bei Christian Hock ausdrücklich für seinen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für seinen weiteren Weg sowohl privat als auch beruflich alles Gute. Die kaufmännische Geschäftsführung wird weiterhin von Florian Holzbrecher verantwortet.