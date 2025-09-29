Kickers Offenbach: Christian Hock weg, Hans-Jürgen Boysen übernimmt

Paukenschlag bei den Offenbachern Kickers, die in der Regionalliga Südwest auf dem zwölften Tabellenplatz stehen: Christian Hock wurde als Geschäftsführer freigestellt, Hans-Jürgen Boysen übernimmt interimsweise die sportliche Verantwortung. Hier sind die Infos des Vereins in einer Pressemitteilung dazu:
"Christian Hock als Geschäftsführer freigestellt – Hans-Jürgen Boysen übernimmt interimsweise die sportliche Verantwortung
In einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates der OFC GmbH wurde Christian Hock mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als Geschäftsführer freigestellt. Mit dieser Entscheidung sollen die Weichen für die künftige Entwicklung und strategische Ausrichtung des Vereins neu gestellt werden.
Der OFC bedankt sich bei Christian Hock ausdrücklich für seinen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für seinen weiteren Weg sowohl privat als auch beruflich alles Gute.
Die kaufmännische Geschäftsführung wird weiterhin von Florian Holzbrecher verantwortet.
Im sportlichen Bereich übernimmt interimsweise Hans-Jürgen Boysen die Verantwortung. Der OFC trat mit der Bitte an den ehemaligen, zweifachen Aufstiegstrainer Boysen heran, die Aufgabe zu übernehmen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner großen Nähe zum OFC wird er in dieser Rolle enger an das Trainerteam und die Mannschaft heranrücken, um kurzfristig Stabilität und Unterstützung zu gewährleisten.
Gleichzeitig verurteilt der Verein in aller Deutlichkeit die persönlichen Anfeindungen, die Christian Hock in den letzten Wochen erfahren musste. Der OFC steht für Respekt und Zusammenhalt – Werte, die auch in schwierigen Zeiten für alle Mitglieder, Mitarbeiter und Verantwortlichen unseres Vereins gelten müssen.
Der OFC blickt nun entschlossen in die Zukunft. OFC-Cheftrainer Kristjan Glibo bereitet seine Mannschaft auf die nächste Herausforderung vor, denn schon am morgigen Dienstagabend gastiert die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Bieberer Berg."