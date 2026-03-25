Kickers Offenbach: Befreiungsschlag aus Formkrise gegen Sandhausen?

Der Blick auf die Tabelle offenbart die größer werdende Anspannung am Bieberer Berg, auch wenn die reinen Zahlen nüchtern wirken. Mit 29 Punkten rangiert Kickers Offenbach auf Platz 14 und muss den Abstand auf den Tabellenfünfzehnten und Aufsteiger Bayern Alzenau (23 Punkte) zwingend vergrößern und sich selbst in der Tabelle verbessern, um nicht noch tiefere Abstiegssorgen zu durchleiden.

Erschwerend kommt für Offenbach hinzu, dass sich die Mannschaft unter der Woche höchst schmerzhaft aus dem Pokalwettbewerb verabschieden musste. Vor 5648 Zuschauern unterlag das Team der SG Barockstadt Fulda Lehnerz auf denkbar bittere Weise mit 2:3 nach Elfmeterschießen.

Seit nunmehr fünf Spielen warten die Hessen sehnsüchtig auf einen Sieg. Der kommende Gegner aus Sandhausen, seinerseits Absteiger aus Liga Drei, findet sich mit 39 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz wieder. Für sie verläuft die Saison keineswegs nach Wunsch, da sie mit dem Aufstiegsrennen rund um den Spitzenreiter SGV Freiberg (54 Punkte) wohl nichts mehr zu tun haben.

Besonders tragisch: Mit Staude, Mustafa und Borsum verschossen gleich drei Offenbacher ihre Elfmeter, während bei Fulda lediglich Frey scheiterte. Neben diesem mental kräftezehrenden Drama hat Kickers Offenbach nun auch noch deutlich weniger Pause und Vorbereitungszeit als der SV Sandhausen.

Gegensätzliche Formkurven der Teams

Auch im Liga-Alltag gab es zuletzt Enttäuschungen. Gegen den Ligaprimus SGV Freiberg mussten die Kickers eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Zwei Tore von Minos Gouras besiegelten die Pleite, die durch eine Gelb-Rote Karte für Boubacar Barry noch schmerzhafter wurde.

Der SV Sandhausen hingegen reist mit einer stabileren Form an. Seit vier Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen, musste sich dabei allerdings auch dreimal mit einem Unentschieden zufriedengeben. Zuletzt trennte sich Sandhausen torlos mit 0:0 vom SV Eintracht Trier 05.

Erinnerungen an spektakuläres Hinspiel

Wie viel fußballerische Brisanz in dieser Begegnung steckt, bewies das kurzweilige Hinspiel im vergangenen Herbst. Damals siegte der SV Sandhausen am Ende mit 4:3 in einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach der frühen Führung durch Maximilian Wagner drehte Offenbach fulminant auf und erarbeitete sich durch Treffer von Marc Wachs, Ron Berlinski und Boubacar Barry eine vielversprechende 3:1-Führung.

Doch die Defensive brach im zweiten Durchgang komplett ein: Ein Doppelpack von Pascal Testroet und ein Treffer von Niklas Tarnat rissen den sicher geglaubten Sieg noch aus den Händen.

An diesem Samstag muss Kickers Offenbach einen derartigen Einbruch zwingend vermeiden, um den ersehnten Ausweg aus der Formkrise zu finden.