Kickers Offenbach abgezockter und effizienter als der Bahlinger SC

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" – was Hermann-Hesse in seinem Gedicht "Stufen" schrieb, dürfte manchen Fußballfan am Samstag ins Bahlinger Kaiserstuhlstadions gelockt haben. 2071 Zuschauer – so viele wie bei keinem einzigen BSC-Heimspiel der vergangenen Runde – hatten trotz latenter Schauer-Gefahr erwartungsfroh und neugierig den Weg zum Regionalliga-Auftakt an den Silberberg gefunden.

Was die Bedürfniswelt im vollbesetzten Offenbacher Gästeblock betraf, erfüllten die Gäste die Ansprüche: Mit jeweils einem Treffer zu Beginn beider Halbzeiten fuhr der Dauer-Aufstiegskandidat aus Hessen einen verdienten 2:0-Auswärtssieg ein. Für den Offenbacher Trainer Kristjan Glibo endete damit sein zweites Bahlinger Gastspiel mit dem gleichen Resultat wie die Premiere vor zwei Jahren mit Eintracht Frankfurt II. "Wir waren brutal effektiv und haben den Platz sowie die Art und Weise, wie Bahlingen spielt, angenommen", resümierte Glibo.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold – Herrmann (64. Echner), Tost, El Abed, Wuttke (64. Köbele) – Scholl, Bux – Wehrle (64. Rienhardt), Pepic, Diakité (73. Knappe) – Shaqiri (77. Benali). Tore: 0:1 Ünlücicfi (8.), 0:2 Barry (51.). Schiedsrichter: Schlegel (Unterstadion). Zuschauer: 2071.