Kickers-Neustart: Faber wird Liniencoach, Ehebauer Spielertrainer

Von links nach rechts: Sportlicher Leiter Atschi Yüce, Teammanager Egzon Kukiqi, Spielertrainer Tobias Ehebauer, Liniencoach Michael Faber, Vorstand Christoph Lichtenberger – Foto: Verein

Die Plattlinger Kickers wagen ein Comeback im aufstiegsberechtigten Spielbetrieb. Aktuell kicken die nach der letztjährigen Abmeldung des A-Klasenteams verbleibenden Fußballer in einer Spielgemeinschaft mit Inter Straubing e.V. in der Reserve-Runde der A-Klasse Deggendorf. Nun kommt jedoch neuer Schwung in den Verein. Es hat sich eine neue und sehr aktive Vorstandschaft gefunden. Mit dem ehemaligen Jahn-Profi Michael Faber und Tobias Ehebauer kann die sportliche Leitung ein hochkarätiges Trainer-Duo präsentieren.

Nach vielen und intensiven Gesprächen mit Michael Faber hat sich dieser letztendlich bereit erklärt, dem Verein der zu helfen und ab Juni als Chefanweiser zu fungieren. "Ich hatte nicht vor, in der nächsten Saison ein Traineramt auszuüben. Durch die enge Freundschaft zu meine Freund Egzon Kukiqi und die langjährige Bekanntschaft mit Atschi Yüce, der mit meinen Eltern seit vielen Jahren gut befreundet ist, habe ich mich von dem Projekt überzeugen lassen und finde die Voraussetzungen bei den Kickers überragend. Es wäre schade, wenn im neu restaurierten Karl-Weinberger-Stadion kein Fußball mehr gespielt werden würde. Daher begleite ich den Neustart gerne", lässt der 30-Jährige wissen.

Faber wird als Spieler allerdings weiterhin für den Landesligisten TSV Bogen auflaufen und daher bei den Kickers nur an der Seitenlinie stehen. "Michi hat uns von Anfang an klar gemacht, dass er weiterhin höherklassig Fußball spielen will und dass die Einsätze beim TSV Bogen oberste Priorität haben. Durch die langjährige freundschaftliche und sportliche Verbindung zwischen unserem sportlichen Leiter Atschi und Michi ist diese Konstellation entstanden. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit einen Trainer für eine Mannschaft zu installieren, die noch gar nicht steht. Daher war Michi zu diesem Zeitpunkt für uns eine sehr große Hilfe, indem er sich dazu bewegen ließ, seine Hilfe als Linientrainer anzubieten, wenn wir etwas auf die Beine bringen. Wir wussten also, dass wir aber auch einen zusätzlichen Trainer brauchen, der die Mannschaft genauso führen kann, wenn Michi wegen Überschneidungen fehlen sollte. Nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten hat sich der Glücksfall mit Tobias ergeben“, informiert Kickers-Vorstand Christoph Lichtenberger.

Mit Tobias Ehebauer ist den Kickers ein zweiter bemerkenswerter Transfer gelungen. Der aus der Oberpfalz stammende Offensivmann steht seit vergangenen Sommer in Diensten des TSV Bogen und ist ein guter Kumpel von Michael Faber. "Eigentlich wollte ich ursprünglich erst in ein, zwei Jahren Erfahrungen als Trainer sammeln. Aber zusammen mit einem so erfahrenen Fußballer und gleichzeitig auch inzwischen sehr guten Freund wie Michi, ist es mir nicht schwer gefallen, mich für dieses neue Projekt sofort begeistern zu lassen. Der Verein stellt sich neu auf und auch ich beginne etwas Neues. Daher sehe ich das als eine einmalige Gelegenheit, erfolgreich zusammen zu starten“, informiert Tobias Ehebauer.

Der 1. Vorstand der Plattlinger Kickers Christoph Lichtenberger erklärt: "Wir sind über die Konstellation mit Michi und Tobi sehr froh. Nach den vergangenen Ereignissen der letzten Jahre war es ein wirklicher Kraftakt. Aber wir haben es geschafft. Insbesondere sei die Leistung unseres sportlichen Leiters Atschi Yüce und dem zukünftigen Teammanager Egzon Kukiqi hervorzuheben. Beide haben sich die letzten Monate unglaublich reingehängt, ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.“

Erste Spielerzugänge stehen bereits fest. Zahlreiche neue Spieler haben den Plattlinger Kickers ihre Zusage für die kommende Saison 2026/27 gegeben und sich von den hervorragenden Gegebenheiten am Karl-Weinberger-Stadion überzeugen lassen. Es wird eine ganz junge und bunte Truppe entstehen, die in der nächsten Saison die Vereinsfarben grün-weiß tragen wird. Man darf gespannt sein, wie schlagkräftig die Kickers nach der Talfahrt zurückkommen.