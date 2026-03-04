Kickers müssen sich ärgern: Ist der Titel futsch, Herr Reitmaier?

Nicht der erhoffte Auftakt: Kickers-Coach Marc Reitmaier musste sich über eine unnötige 0:1-Niederlage in Nürnberg ärgern. – Foto: Wolfgang Zink

Der Frust saß schon tief am vergangenen Freitag bei den Würzburger Kickers. Die Rothosen dominierten über weite Strecken im großen Max-Morlock-Stadion das Spitzenspiel der Regionalliga Bayern gegen die U23 des 1. FC Nürnberg II. Kurz nach der Pause schien die Partie nach der gelb-roten Karte gegen Nürnbergs Eryk Grzywacz endgültig Richtung Gäste zu kippen. Umso ärgerlicher aus Sicht der Unterfranken, dass sie dieses Spiel trotz Überzahl nicht gewinnen konnten. Am Ende stand sogar eine 0:1-Niederlage auf der Anzeigetafel. Nach Schlusspiff konnten die Cluberer ihr Glück kaum fassen, während man auf der der anderen Seite in bedröppelte Kickers-Gesichter schaute...

Der Abstand zur Spitze ist für die Truppe von Cheftrainer Marc Reitmaier durch die Pleite auf satte zehn Zähler angewachsen. Ist der Titel damit futsch, Herr Reitmaier? "Fakt ist, wir haben dieses wichtige Sechs-Punkte-Spiel leider verloren. Und klar sind wir darüber enttäuscht. Man muss aber auch anerkennen, dass die Nürnberger eine richtig tolle Mannschaft haben. Da ist schon auch brutale Qualität vorhanden beim Club. Ob damit die Meisterschaft für uns weg ist, kann und will ich nicht beurteilen. Meine Aufgabe ist es nicht, Prognosen darüber anzustellen, was vielleicht in 14 Spieltagen sein wird. Wir bereiten uns weiter Spiel für Spiel auf unsere Gegner vor. Was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen."

Von einer Niederlage lässt sich Reitmaier nicht von seiner grundsätzlichen Meinung abbringen: "Meine Mannschaft hat sich im Winter weiterentwickelt, gerade was das Spielerische und die Fitness betrifft. Davon bin ich weiterhin überzeugt. Das wollen wir jetzt am kommenden Samstag im ersten Heimspiel nach der Winterpause mit unseren Fans im Rücken auch demonstrieren. Und ich hab`s auch der Mannschaft schon gesagt: Mit Aubstadt haben wir noch eine Rechnung offen."

Was der Würzburger Übungsleiter meint: Im Hinspiel Ende August kassierte der FWK im Unterfranken-Duell im Grabfeld die erste Saisonniederlage. Nicht zuletzt dieser Fakt sollte den Kickers Warnung genug sein. "Ich haben Aubstadt gegen Unterhaching gesehen. Sie machen das gut, sind eine sehr robuste Mannschaft, die man erst einmal schlagen muss", so Reitmaier. Personell haben die Würzburger kurz nach der Winterpause kaum Sorgen. Marius Uhl fehlt gegen Aubstadt gelbgesperrt. Talent Tiagode Moura Moraes muss wegen einer Knieverletzung passen, die sich der 18-Jährige am vergangenen Wochenende beim Einsatz in der U19 zugezogen hat. Jermain Nischalke war zuletzt angeschlagen und klagte über Adduktorenprobleme, sollte aber zum Wochenende einsatzbereit sein.