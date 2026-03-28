Kickers müssen Federn lassen - "Schwabenritter" jetzt überm Strich

Mehr als 1.000 Zuschauer wollten an diesem Samstagnachmittag das Liga-Topspiel zwischen Aufsteiger Eichstätt und dem Traditionsclub Würzburger Kickers im Hirsch-Sportpark verfolgen. Endstand: 1:1. – Foto: Johannes Traub

Im Mittelfeld-Vergleich zwischen dem TSV Aubstadt und der SpVgg Ansbach behielten derweil die Hausherren die Oberhand. Mit einem knappen 2:1-Sieg festigte die Bozesan-Elf ihre Position in der oberen Tabellenhälfte und schiebt sich durch die drei Punkte näher - von Rang acht auf sechs - an die vorderen Ränge heran, während Ansbach den Anschluss an die einstelligen Plätze vorerst verpasst hat.

In der oberen Tabellenhälfte lieferten sich der VfB Eichstätt und die Würzburger Kickers im heutigen Liga-Spitzenspiel ein Duell auf Augenhöhe, das leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden endete. Während die Rothosen unter Trainer-Rückkehrer Michael Schiele damit erstmals Punkte liegen ließen, bewies Eichstätt nach der knappen Niederlage gegen den Spitzenreiter Unterhaching erneut seine Konkurrenzfähigkeit gegen die Top-Teams der Liga.

Zeitgleich feierte die SpVgg Hankofen-Hailing den lang ersehnten Befreiungsschlag: Im sechsten Anlauf nach der Winterpause gelang den „Dorfbuam“ mit einem 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Bayreuth endlich der erste Dreier des Jahres, was die Hoffnung auf den Klassenerhalt im Maierhofer-Bau-Stadion neu entfacht - auch deshalb, weil die Beck-Truppe nunmehr nur noch einen Zähler hinter der Fürther Profi-Reserve rangiert.

Im emotionalen Keller-Krimi zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und der SpVgg Greuther Fürth II behielten die "Schwabenritter" nach einer torreichen Schlussphase mit 4:2 die Oberhand. Durch diesen Erfolg im direkten Duell der punktgleichen Nachbarn sicherten sich die Augsburger drei essenzielle Zähler im Kampf gegen den Abstieg und ankern erstmals wieder über dem rettenden Tabellenstrich.

Richtungsweisender Entscheidungen im Tabellenkeller und spannender Duelle im oberen Drittel: Nach den vier Freitagabend-Partien in der Regionalliga Bayern standen an diesem Samstagnachmittag vier weitere Begegnungen des 25. Spieltags in der "Championsleague der Amateure" auf dem Tableau.

In der altehrwürdigen Rosenau entwickelte sich zunächst eine zähe und von Fehlern im Spielaufbau geprägte Partie, in der beide Mannschaften lange nach ihrem Rhythmus suchten. Nach einer Anfangsphase ohne nennenswerte Highlights verbuchten die Gäste aus Fürth in der 26. Minute die erste Großchance, als Tuna Yilmaz den Ball aus kurzer Distanz über die Latte setzte. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs fanden die Augsburger besser ins Spiel: Nachdem eine erste Annäherung durch Achitpol Keereerom noch deutlich das Ziel verfehlt hatte, fiel der Führungstreffer kurz vor dem Pausenpfiff - Lukas Ramser verwandelte eiskalt in der 45. Minute per Foulelfmeter, nachdem Juan Ignacio Cabrera Ros seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht hatte, und sicherte den "Schwabenrittern" damit eine nicht unverdiente Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel kam das Kleeblatt zwar aktiver aus der Kabine, doch die Tore fielen zunächst auf der Gegenseite. In der 64. Minute erhöhte Marco Greisel nach einer präzisen Flanke von Matthias Ostrzolek per Kopf auf 2:0, woraufhin die Gäste jedoch postwendend durch Lado Akhalaia den Anschlusstreffer erzielten. In einer turbulenten Schlussphase warfen die Fürther alles nach vorne, wurden jedoch in der 89. Minute durch Maximilian Heiß eiskalt zum 3:1 ausgekontert. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse förmlich: Erst verkürzte Fürths Halit Yilmaz erneut auf 2:3, bevor Marc Sodji im direkten Gegenzug den 4:2-Endstand markierte. Dank einer Energieleistung und des größeren Willens sicherten sich die Augsburger somit drei enorm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Im Eichstätter Hirsch-Sportpark sahen 1.035 Zuschauerinnen und Zuschauer eine erste Halbzeit, die zunächst von den Gästen aus Würzburg bestimmt wurde. Die Kickers starteten druckvoll und sorgten bereits in der 5. Minute durch einen gefährlichen Freistoß von Philipp Ochs für Unruhe in der VfB-Abwehr. Während die Rothosen in der ersten Viertelstunde klare spielerische Vorteile verbuchten und sich immer wieder gefährlich dem gegnerischen Gehäuse näherten, flachte die Partie nach etwa 35 Minuten zunehmend ab und verlagerte sich primär ins Mittelfeld. Kurz vor dem Pausenpfiff meldeten sich dann auch die Gastgeber erstmals nennenswert offensiv zu Wort, doch ein vielversprechender Freistoß von Ferat Nitaj konnte von der Würzburger Hintermannschaft per Kopf geklärt werden, sodass es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Kabinen ging.

Der zweite Durchgang startete mit einem Paukenschlag für die Gäste: In der 47. Minute brachte Ebrahim Farahnak die Kickers mit einem platzierten Freistoß-„Strahl“ in das untere rechte Eck in Führung. Die Heimelf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte auf die Antwort, die schließlich in der 67. Minute folgte: Nach einer präzisen Ecke von Nitaj schaltete Kapitän Lucas Schraufstetter am schnellsten und markierte den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase agierten die Hausherren etwas mutiger und suchten durch Distanzschüsse von Daniel Hofrichter und Pascal Schittler die Entscheidung, scheiterten jedoch jeweils am sicher agierenden Würzburger Schlussmann Johann Hipper. Da von den Gästen in der zweiten Hälfte offensiv zu wenig kam, blieb es nach vier Minuten Nachspielzeit beim 1:1-Endstand.