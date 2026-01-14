Kickers Mörfelden/Nauheim: Zwischen Relegationskampf und Pokal-Träumen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die FSK Kickers Mörfelden/Nauheim. Zum Frauen-Gruppenligisten hat uns Mathias Aurelio, Trainer bei der FSG, folgende Informationen übermittelt.

"Mit dem zweiten Tabellenplatz sind wir voll im Soll und können damit hochzufrieden sein. Im Kreispokal konnten wir uns an Leeheim/Crumstadt revanchieren und haben diesen hochverdient gewonnen. Auch im Regionalpokal konnten wir nun das Halbfinale erreichen, wo das klare Ziel sein sollte, in das Finale einzuziehen. Gegen Ende der Hinrunde hat man dennoch den kleinen Kader gemerkt, wodurch eine kleine Schwächephase reinkam. Dennoch sind die Damen kämpferisch und läuferisch immer auf hundert Prozent."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Vor allem der Beginn in die Saison war fehlerlos. Nach einer eher schwächeren Vorbereitung fing sich die Mannschaft und gewann neben den Pokal zusammen die ersten sieben Spiele allesamt verdient. Erst nach der kurzen Herbstpause fingen wir uns drei Niederlagen ein, welche den Kampf um den Relegationsplatz spannend wieder spannend machen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Lea Bettermann wird in die zweite Mannschaft rücken. Sie will dort als Führungsspielerin agieren und dem Team weiterhelfen. Bei Bedarf wird sie dennoch die erste Mannschaft unterstützen. Annika Kiesewetter wird aufgrund einer Verletzung bis zum Saisonende leider ausfallen. Ansonsten wird darauf geachtet, dass die ein oder andere jüngere Spielerin der zweiten Mannschaft mal Gruppenligaluft schnuppern darf."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Sofern die Vorbereitung ernstgenommen wird und die Damen fit wiederkommen, wollen wir solange es geht um die Aufstiegsrelegation mitspielen. Die Qualität im Kader ist dafür definitiv da.

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Die Meisterschaft wird Schwalbach/Niederhöchstadt ohne größere Probleme für sich entscheiden. Wenn die junge Mannschaft die Qualität und Fitness über den Winter hält, könnte dies auch ohne Niederlage passieren. Um den Abstieg werden wohl Würges; Kubach und Mainz-Kastel spielen."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.