Kickers mit Niederlage und Sieg am Testspiel-Wochenende

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verloren das Saisoneröffnungsspiel gegen den SSV Jahn Regensburg 1:2 (1:1) im ADM-Sportpark. Die Blauen starteten im siebten Vorbereitungsspiel erstmals mit der Dreierabwehrkette Elvir Zukaj, Luca Trslic und Vincent Schwab. Vor 1.200 Zuschauern brachte David Philipp bei hochsommerlichen Temperaturen den Drittligisten früh in Führung (6.). Die Blauen kamen mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und erzielten durch Melkamu Frauendorf nach einem weiten Abschlag von Torhüter Felix Dornebusch den verdienten Ausgleich (41.).

Nach dem Seitenwechsel brachten beide Trainer zahlreich frisches Personal. In den Schlussminuten gelang dem eingewechselten John Posselt noch der Siegtreffer für Regensburg (85.). Die erste Testspielniederlage in der Sommervorbereitung war perfekt.Kickers-Cheftrainer Holger Bachthaler sagte zum Spiel: „Es war insgesamt ein sehr guter und aufschlussreicher Test für uns gegen einen Drittligisten. Wir hatten am Anfang etwas Probleme ins Spiel zu finden, weil wir nicht so mutig im Vorwärtsverteidigen waren. Dadurch hatte der Gegner oftmals einfache Ballpassagen. Im Laufe der ersten Halbzeit wurden wir dann griffiger im Spiel gegen den Ball, hatten viele Balleroberungen und die eine oder andere gute Möglichkeit gehabt, mehr wie ein Tor zu erzielen. Von daher war die erste Halbzeit ein sehr sehr guter Test für uns.In der zweiten Halbzeit hatten wir trotz der Wechsel gute Abläufe im Spiel gegen den Ball und waren dem zweiten Tor näher als der Gegner. Deswegen ist es schade hintenraus das Spiel zu verlieren. Aber das ist kein Beinbruch. Wichtig war, heute nochmal alle Junge soweit es ging zum Einsatz zu bringen. Und nochmal wichtige Schlüsse aus diesem Spiel zu ziehen.“

13:0-Testspielerfolg in Schwieberdingen

Die Stuttgarter Kickers gewannen das Jubiläumsspiel beim TSV Schwieberdingen vor 750 Zuschauern in der Felsenbergarena mit 13:0 (7:0)-Toren.

Lukas Kiefer eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack (11./19.), ehe David Stojak (23.) und Samuel Unsöld – zunächst per Foulelfmeter (25.) sowie mit zwei weiteren Treffern (29./32.) – den Vorsprung weiter ausbauten. Nico Blank setzte mit dem 7:0 in der 35. Minute den Schlusspunkt einer einseitigen ersten Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Kickers torhungrig. Dejan Bozic (60.) und erneut Kiefer (64.) erhöhten, bevor Yannick Glessing mit einem Doppelschlag (83./85.) traf. Kiefer schnürte in der 86. Minute seinen Viererpack, ehe Bozic mit seinem zweiten Treffer zum 13:0-Endstand (88.) den Schlusspunkt gegen den Kreisligisten setzte.

Kickers-Cheftrainer Holger Bachthaler nach dem siebten Vorbereitungsspiel: „Kompliment an meine Jungs. Wir haben heute auch nochmal nach dem schweren Spiel gestern, das viel Kraft gekostet hat, über 90 Minuten versucht hohe Intensität zu gehen. Wir haben das teilweise gut umsetzen können. Von daher schließen wir die Woche mit einem guten Gefühl ab. In fünf Tagen hatten wir sieben Einheiten. Die Jungs haben sehr sehr gut und intensiv gearbeitet. Dementsprechend sind wir mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden.“

Aufstellung

Stuttgarter Kickers 1. Halbzeit:

Neaimé – Schembri, Blank, Zaiser, Fundel, Schwab, Kiefer, Stojak, Mendes, Vogel, Unsöld

Stuttgarter Kickers 2. Halbzeit:

Neaimé – Schembri (68. Udogu), Blank (68. Fisher), Zaiser (68. Glessing), Fundel (68. Frauendorf), Mulaj, Kiefer, Bozic, Müller, Beer, Unsöld (68. Zukaj)

Ausblick

Im WFV-Pokal empfangen die Stuttgarter Kickers am Mittwoch, 29. Juli 2026 um 18.30 Uhr den SV Degerschlacht im ADM-Sportpark.