Kickers mit Last-Minute-Lucky-Punch - "Harakiri-Spiel" in Bayreuth

Die wohl größte Sensation hat sich an diesem Pokal-Dienstagabend in Neudrossenfeld abgespielt, wo der heimische Bayernligist dem favorisierten Regionalligisten aus Vilzing am Ende das Wasser reichte - und nach einer packenden Begegnung mit zwei Toren in der Nachspielzeit die Partie per Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte. Nach Landesligist Forchheim und Bezirksligist Staffelstein durfte nun also mal ein höherklassiger Gegner mit der Neudrosselfelder Pokal-Gewalt Bekanntschaft machen...

Ein weiteres Duell zwischen einem Bayernligisten und einem Regionalligisten fand in Coburg statt. Dort empfing der FC in der Dr. Stocke-Anlage vor rund 600 Zuschauern die Würzburger Kickers, die sich lange schwertaten gegen eine nie aufsteckende Schiebel-Elf - und erst in der Nachspielzeit das Ticket für die nächste Pokal-Runde lösen konnten.

In der Partie zwischen der "Oldschdod" und der SpVgg Ansbach erzielte Nuhanovic das "Tor des Tages" (Endstand: 1:0 für die Diller-Truppe). Die Westmittelfranken können's im Pokal demnach nicht nur gegen Kreisligisten wie Münchsmünster (4:1), sondern auch gegen nominell ebenbürtige Gegner! Bayreuth, das noch in der vorherigen Runde mit einem satten 8:1 gegen Bezirksligist Schwarzhofen den Sieg davon trug, schaut ab sofort mit dem Ofenrohr ins Gebirge.

Buden en masse hingegen fielen (erneut) beim Liga-Konkurrenten Wacker Burghausen, der im Oberbayern-Derby in Traunstein gastierte - und nach dem Erstrunden-Duell gegen Bezirksligist Kalchreuth mit dem genau demselben Ergebnis nach 90 Minuten vom Platz ging: 9:0! Allein Zetic netzte beim zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Kantersieg der Bender-Elf viermal ein.

Ausgeschieden ist auch der TSV Schwaben-Augsburg, der sich nicht gegen den Bayernligisten TSV Landsberg durchsetzen konnte. Die Treffer von Mulas und Sogdzaj sorgten für das Weiterkommen der Mannen von Trainer Alex Schmidt, die nicht nur gegen Landesligisten wie dem Kirchheimer SC (3:0 in der ersten Runde) glänzen können.

Weitere Favoriten-Siege gab es in Hain (4:1 für Aschaffenburg), Landshut (2:0 für Erlbach), Schwaig (2:1 für Ingolstadt vor 1.400 Zuschauern!), Jetzendorf (7:0 für Unterhaching), Schwandorf (6:4 n.E. für SpVgg Hankofen-Hailing) und Aindling (5:0 für Illertissen) zu bejubeln.