Kickers Markkleeberg vor schwerer Auswärtsaufgabe bei Grimma

Der FC Grimma meldete sich nach dem Abstieg aus der Oberliga direkt mit einem Ausrufezeichen zurück. Am 1. Spieltag setzte sich die Mannschaft vor 150 Zuschauern mit 4:2 beim Dresdner SC 1898 durch. Robin Spreitzer (13.) und Pascal Buchmann (27.) brachten Grimma früh in Führung, ehe Max Nitschke (63.) nachlegte. Zwar kamen die Hausherren späte noch einmal heran, doch Ben Sommer machte in der 90. Minute den Auswärtserfolg definitiv perfekt. Mit drei Punkten und 4:2 Toren ordnet sich Grimma aktuell auf dem 3. Tabellenplatz ein.

Für die Kickers Markkleeberg verlief der letzte Auftritt hingegen denkbar bitter. Vor 80 Zuschauern musste sich das Team im Heimspiel gegen den SV Tapfer 06 Leipzig knapp mit 2:3 geschlagen geben. Dabei zeigte die Mannschaft von Tobias Martin zunächst viel Moral: Nach einem frühen Rückstand drehten Joris Jaskulla (41.) und Anton Fellgiebel (53.) das Spiel zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Tapfer schlug jedoch zurück und erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Tim Bunge den Ausgleichs- und Siegtreffer. Mit drei Zählern und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 3:3 aus zwei Partien rangieren die Kickers derzeit auf dem 8. Tabellenplatz.

Trotz des späten K.o. richtet sich der Blick bei den Kickers fokussiert nach vorn. Trainer Tobias Martin ordnet die Qualität des kommenden Gegners realistisch ein: „Mit Grimma wartet ein starker Gegner auf uns. Als ehemalige Oberligamannschaft wird Grimma sicherlich zu den ambitionierten Teams der Liga zählen.“ An Respekt mangelt es nicht, Ehrfurcht lässt der Coach aber nicht aufkommen. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, fahren aber mit Selbstvertrauen nach Grimma“, betont der Übungsleiter.