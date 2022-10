Klarer Heimsieg für die Kickers, die nach dem 3:0 gegen Fürth II mit ihren Fans feiern. – Foto: Frank Scheuring

Kickers-Konter, Türkgücü »lethargisch« & Keeper Knauf trifft in 90.+6 17. Spieltag - Samstag: Kein Sieger in Ansbach und Rain +++ Nürnberg II siegt knapp gegen Burghausen

An der Tabellenspitze haben die Kickers aus Würzburg nachgezogen und zuhause die SpVgg Greuther Fürth II dank einer souveränen Leistung mit 3:0 in die Knie gezwungen. Die Geschichte des Spieltags hat unterdessen Moritz Knauf geschrieben. Der 20-jährige Torhüter des SV Heimstetten traf per Kopf in der Nachspielzeit und rettete seinem Team damit einen Punkt im Kellerkracher zu Gast beim FC Pipinsried.



Die SpVgg Unterhaching hatte schon am Freitagabend vorgelegt - und die Kickers haben nachgezogen! Durch ein souveränes 3:0 zuhause am Dallenberg bleibt der FWK den Hachingern auf den Fersen. Vor knapp 2.000 Zuschauern erzielten Daniel Meisel und zweimal Ivan Franjic die Tore zum letztlich ungefährdeten Heimdreier. "In der ersten Halbzeit waren wir einfach zu verhalten. Wir waren nicht aggressiv genug und haben die Kickers hinten rausspielen lassen. In Ballbesitz haben wir zu leicht und zu einfach ohne großen Druck die Bälle hergegeben. Zweite Halbzeit war besser von uns, nichtsdestotrotz war ein Qualitätsunterschied zwischen uns und den Kickers zu sehen. Von daher, Glückwunsch zum Sieg", sagte Fürths Trainer Petr Ruman auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Marco Wildersinn, Chefcoach der Kickers, analysierte: "Meine Mannschaft hat sich heute ein Lob verdient. Wir wussten, dass sich Fürth im Saisonverlauf gesteigert hat. Dann siehst du auf dem Spielberichtsbogen noch, dass einige aus dem Profikader mit dabei sind. Es war von uns eine sehr konzentrierte, dominante Vorstellung und wir waren auch torgefährlich. Wir haben viele Dinge deutlich besser gemacht als zuletzt. Über 90 Minuten eine gute Mannschaftsleistung, mit der wir sehr zufrieden sein können."







Viermal in Folge ungeschlagen! An und für sich eine tolle Serie, zur Rainer Wahrheit gehört aber auch, dass die Schwaben aber auch viermal in Folge nicht gewonnen haben. Mit dem vierten Remis in Folge kommt die Elf von Coach Martin Weng nicht recht vom Fleck im Tabellenkeller. Positiv allerdings, dass die Hausherren den Rückstand durch Christopher Bieber noch wettgemacht haben. Stefan Müller traf in einem über weite Strecken ausgeglichenen Partie aus der Distanz zum 1:1-Ausgleich.



Klar zwei Punkte liegen gelassen hat Türkgücü München zuhause gegen den TSV Buchbach, der sich für die schwache Vorstellung am Dienstag in Eichstätt zumindest mit einem Zähler rehabilitieren konnte. Ünal Tosun und Yannick Woudstra brachten die Hausherren im ersten Abschnitt auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang sah es lange danach aus, als würde Türkgücü das Ding über die Zeit schaukeln. Aber zwei späte Treffer von Manuel Mattera (81.) und Bendikt Orth (86.) bescherten nie aufsteckenden Gästen noch einen unverhofften Punkt. Türkgücüs Sportlicher Leiter Roman Plesche war nach dem Spiel angefressen: "Wir haben zwei Punkte verschenkt. Das ist sehr bitter, weil wir es im zweiten Abschnitt verpasst haben, das 3:0 nachzulegen, dann wäre die Partie entschieden gewesen. Stattdessen haben wir sehr lethargisch agiert und die späte Quittung bekommen. Respekt an Buchbach, sie haben bis zum Schluss alles gegeben und sich dann den Ausgleich auch verdient. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Nur 45 Minuten Gas geben, das reicht einfach nicht."



Illertissens Neu-Coach Holger Bachthaler bleibt weiter ungeschlagen, in Ansbach wäre aber aufgrund der zweiten Hälfte mehr drin gewesen als nur ein Zähler. Hannes Pöschl sorgte für einen Blitzstart der Gäste und brachte den FVI schon in der dritten Minute in Führung, als er im Eins-gegen-Eins-Duell mit Ansbachs Keeper Sebastian Heid die Nerven behielt und zum 0:1 einlochte. Patrick Kroiß sorgte nach einem dicken Patzer in der Illertisser Defensive für den 1:1-Ausgleich (27.). Kurz nach dem Seitenwechsel musste Illertissens Angreifer Kai Luibrand auf der Linie retten, in der Schlussphase hatten die Gäste aber Pech, als Fabio Maiolo und Tim Bergmiller jeweils am Aluminium scheiterten.



Der VfB Eichstätt hat nachlegen können! Am Dienstag fertigte die Mattes-Elf den TSV Buchbach ab, am heutigen Samstag feierten die Nord-Oberbayern einen überzeugenden wie verdienten 4:0-Heimerfolg gegen den FC Augsburg II. Florian Lamprecht, Julian Kügel und Alexander Moratz stellten mit ihren Treffern schon im ersten Abschnitt die Weichen auf Sieg, Fabian Eberle sorgte mit einem verwandelten Elfmeter im zweiten Durchgang für den deutlichen Endstand.



Moritz Knauf heißt der Held beim SV Heimstetten! Bis weit in die Nachspielzeit führten die Hausherren verdient mit 1:0. Noch einmal Ecke für die Gäste, Keeper Knauf eilt mit nach vorne, Lukas Riglewski bringt den Ball nach innen und dann steigt doch tatsächlich der Torwart am höchsten und köpft zum glücklichen 1:1-Ausgleich ein (90.+6). Bitter für Pipinsried, das sich eigentlich drei Punkte verdient gehabt hätte.