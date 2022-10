Der FC Bayern München II sorgte gegen die Würzburger Kickers für eine Überraschung – Foto: Sven Leifer

Kickers im Alu-Pech: Bayern II landet Befreiungsschlag 16. Spieltag - Sonntag. Die zuletzt viel gescholtene Demichelis-Schützlinge halten die Würzburger Kickers mit 1:0 nieder

Die zuletzt hart kritisierte U21 des FC Bayern München hat am 16. Spieltag der Regionalliga Bayern für einen Paukenschlag gesorgt. Der Nachwuchs des Rekordmeisters besiegte den Aufstiegs-Anwärter Würzburger Kickers mit 1:0 (0:0) und sorgte damit für einen Wechsel an der Tabellenspitze. Neuer Leader ist nun die SpVgg Unterhaching!

Unter den Augen von Unterhachings Coach Sandro Wagner entwickelte sich vom Start weg eine intensive Begegnung, in der sich die Hausherren auf Augenhöhe mit dem Drittliga-Absteiger präsentierten. Grent-Leon Ranos hatte auch die erste gute Gelegenheit des Spiels, doch der Bayern-Stürmer brachte aus vielversprechender Position nur einen zu zentralen Abschluss zustande. In der 23. Minute hatten die Unterfranken große Pech: Ein Kopfball von Torjäger Saliou Sand klatschte nur an den Innenpfosten und konnte dann von der Linie geschlagen werden. Die Demichelis-Truppe verzeichnete durchaus gute Offensivaktionen, die klareren Möglichkeiten hatten jedoch die Kickers. Sekunden vor dem Seitenwechsel flog ein Kopfball von Fabrice Montcheu haarscharf am Kasten vorbei.















Im zweiten Durchgang lebte das Spiel lange Zeit von der Spannung, Highlights blieben aber zunächst Mangelware. Das sollte sich in der 70. Spielminute allerdings ändern: Ivan Franjic zirkelte einen Freistoß toll Richtung FCB-Kasten, doch das Spielgerät sprang erneut an den Innenpfosten und von dort ins Feld zurück. In der Schlussphase hätten die Bayern das 1:0 machen müssen: Nach einem Geistesblitz von Timo Kern tauchte Lucas Copado frei vor Kickers-Schlussmann Marc Richter auf, der den Ball jedoch mit einem starken Reflex über den Querbalken lenktee (82.). Kurze Zeit später war es dann aber soweit: Erneut spielte Kern einen tollen Pass, den Yusuf Kabadayi wuchtig und mit Hilfe der Lattenunterkante zum 1:0 verwertete (86.). Die Gäste probieren in der verbleibenden Spielzeit alles und hätten sich für ihren keineswegs enttäuschenden Auftritt fast noch belohnt: In der Nachspielzeit verfehlte ein Kopfball von Peter Kurzweg nur um ein paar Zentimeter sein Ziel.