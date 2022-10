Kickers holt 0:2-Rückstand auf und verliert 2:4 Corvin Braun und Ayodeji Adeniran trafen nach der Pause für die Kickers.

„So viele Offensivaktionen wie heute hatten wir in dieser Saison noch in keinem Spiel“, sagte Emmerling. „Leider haben wir es nach dem Ausgleich nicht geschafft, die Bremer Angriffe konsequent zu verteidigen.“ Werder ging durch einen abgefälschten Schuss erneut in Führung (72.), der Endstand fiel per Foulelfmeter (87.). „Schade, dass die Mannschaft nicht mit mindestens einem Punkt belohnt worden ist“, so Emmerling.