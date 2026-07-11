Kickers hält lange mit – Münster nutzt Emder Fehler eiskalt aus

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Kickers Emden hat im Härtetest gegen Drittligist Preußen Münster über weite Strecken eine ansprechende Leistung gezeigt, musste sich nach 120 Minuten aber deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Vor allem in der ersten Hälfte des ungewöhnlichen Testspiels über viermal 30 Minuten begegnete der Regionalligist dem klassenhöheren Gegner auf Augenhöhe. Nach zahlreichen Wechseln und individuellen Fehlern zog Münster im weiteren Verlauf jedoch davon.

Kurz darauf machte es der Stürmer besser. Nach einer halben Stunde brachte Ihorst Kickers mit 1:0 in Front und krönte damit eine überzeugende Anfangsphase der Emder. Auch anschließend blieb der Regionalligist gefährlich. Ihorst scheiterte wenig später am Münsteraner Schlussmann Paul Ervens, Semin Kojic ließ eine weitere gute Gelegenheit ungenutzt.

Die Ostfriesen präsentierten sich von Beginn an mutig und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. Bereits nach zwölf Minuten bot sich Luc Ihorst die Chance zur Führung, sein Lupferversuch misslang jedoch.

„Die ersten 60 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Wir haben viele gute Situationen kreiert und hätten mehr Tore erzielen können“, bilanzierte Trainer Björn Lindemann auf der Homepage des Vereins.

Erst kurz vor Ablauf der ersten 60 Minuten gelang dem Drittligisten der Ausgleich. Joshua Mees traf zum 1:1 und sorgte damit für einen Spielstand, der den Verlauf der Partie bis dahin durchaus widerspiegelte.

Drittes Viertel entscheidet die Partie

Nach der Pause wechselte Lindemann gleich sieben Spieler ein – und die neu formierte Mannschaft fand nur schwer zurück ins Spiel. Münster erhöhte den Druck und nutzte die Fehler der Emder konsequent aus.

Torge Paetow, Mikail Demirhan und Marvin Schulz sorgten innerhalb von gut 20 Minuten für die Vorentscheidung. Aus dem 1:1 wurde ein 1:4, ehe Michel Scharlau kurz vor Schluss den Endstand herstellte.

„Das dritte Viertel haben wir komplett verpennt“, sagte Lindemann. „Da haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht, das bestraft so ein Team wie Münster schnell. Das hat mich schon sehr genervt.“

Personalsituation macht sich bemerkbar

Neben den langfristig fehlenden Sandro Plechaty und Isaak Djokovic musste Kickers auch auf Toshiaki Miyamoto, Theo Schröder und Nick Stepantsev verzichten. Mit lediglich 19 einsatzfähigen Spielern waren die Möglichkeiten für größere Rotation begrenzt.

„Für einige Jungs war es schwer, heute über eine längere Distanz zu gehen“, erklärte Lindemann. „Unser Kader war nicht komplett, das hat man schon gemerkt.“

Erstmals zum Einsatz kam Mittelfeldspieler Nils Kaiser. Der 24-Jährige, der zuletzt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen unter Vertrag stand, absolvierte 60 Minuten im zentralen Mittelfeld und wusste dabei zu überzeugen.

„Er war sehr präsent, hat saubere Bälle gespielt. Man sieht, dass er eine sehr gute Ausbildung hat“, lobte Lindemann den Testspieler. „Ich fand ihn sehr spannend.“

Trotz der deutlichen Niederlage zog der Emder Trainer deshalb ein differenziertes Fazit. Das Ergebnis wolle er „nicht überbewerten“, räumte aber zugleich ein: „Es sieht schon doof aus und hätte auch nicht sein müssen.“ Für Kickers bleibt der Test gegen den Drittligisten dennoch ein wichtiger Gradmesser auf dem Weg zum Saisonstart.