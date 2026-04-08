Kickers hadern nach Pleite in Lübeck mit sich und dem Schiedsrichter 0:2 bei Phönix Lübeck – Emmerling kritisiert beide Gegentore deutlich von RED · Heute, 14:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Die Enttäuschung war greifbar beim BSV Kickers Emden. Nach der 0:2-Niederlage beim 1. FC Phönix Lübeck am Ostermontag überwog bei den Ostfriesen eine Mischung aus Selbstkritik und Ärger über strittige Entscheidungen. Es war die zweite Niederlage binnen vier Tagen – und eine, die aus Emder Sicht mehrere Fragen aufwarf.

„Phönix Lübeck wollte den Sieg, wie schon der Bremer SV, einfach mehr als wir. Sie waren schärfer in den Zweikämpfen“, analysierte Trainer Stefan Emmerling nüchtern. Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel daran, dass ihn vor allem die Entstehung der Gegentore beschäftigte: „Trotzdem fand ich die Entstehung beider Gegentore sehr fragwürdig. Man hätte in beiden Situationen Fouls für uns pfeifen können.“ Zwei Szenen, viel Diskussion Im Mittelpunkt der Kritik stand Schiedsrichter René-Alexander Rose. Besonders die Szene vor dem 0:1 sorgte für Unmut: Nach einem Luftduell zwischen Benjamin Luis und Felix Göttlicher geriet der Emder aus dem Gleichgewicht, nachdem er einen leichten Stoß erhalten hatte. Die Pfeife blieb jedoch stumm. Im direkten Anschluss lief Luis frei durch und wurde von Kickers-Keeper Moritz Schulze berührt – Rose entschied auf Strafstoß. Stylianos Kokovas verwandelte sicher zur Führung (18.).

Auch das zweite Gegentor brachte Emmerling auf die Palme. Wieder war Kokovas beteiligt, als er Michael Igwe ohne realistische Chance auf den Ball stoppte. Doch erneut blieb der Pfiff aus. Nur 17 Sekunden später schlug der Ball im Emder Tor ein: Der eingewechselte Arthur Inaka traf per wuchtigem Volleyschuss zum 2:0 (63.). Doch bei aller Kritik an den Entscheidungen wollte sich Emmerling nicht allein darauf zurückziehen. „Wir hatten heute kaum klare Chancen“, räumte er ein. Die beste Möglichkeit vergab Nick Stepantsev kurz vor der Pause (42.), als der Ausgleich noch möglich schien.