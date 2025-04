Kickers geschockt: Keeper Vincent Friedsam im Training schwer verletzt

Für die Würzburger Kickers kommt es im Moment knüppeldick. War die desolate 0:3-Heimniederlage gegen die Profireserve des FC Augsburg samt deutlich zu vernehmender "Trainer raus"-Rufe schon ein Stimmungskiller, so dürfte sich diese Woche die Laune am Dallenberg noch weiter verschlechtert haben. Denn Stammtorhüter Vincent Friedsam hat es im Training übel erwischt. Der 22-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Geht man davon aus, dass bei einer solch schweren Verletzung die Ausfallzeit mindestens sechs bis acht Monate beträgt, dann dürfte das Fußballjahr 2025 für Friedsam damit beendet sein.

Die Würzburger Kickers informieren über ihre Social Media-Kanäle und sichern ihrer Nummer eins die volle Unterstützung zu: "Bittere Nachrichten! Unser Torwart Vincent Friedsam hat sich im Training sein Kreuzband gerissen. Wir wünschen dir eine gute Besserung und stehen alle hinter dir Vini!" Ob oder wann Friedsam operiert werden soll, darüber haben die Würzburger noch keine Informationen herausgegeben.



Bitter für den gebürtigen Kölner: Gerade hatte er sich seinen Stammplatz zwischen den Pfosten zurückerobert, nachdem Coach Martin Lanig in den ersten drei Partien nach der Winterpause Johann Hipper das Vertrauen ausgesprochen hatte. Vincent Friedsam war im Sommer 2022 von der Profireserve des 1. FC Köln an den Dallenberg gekommen. Bei den Geißböcken wurde er auch im Nachwuchsbereich ausgebildet. In den vergangenen zweieinhalb Jahren stand der 1,87 Meter große Schlussmann insgesamt 54 Mal in der Regionalliga Bayern im Tor.



Die schwere Verletzung passt ins Bild einer verkorksten Saison. Auf Platz sechs und mit mittlerweile 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivale Schweinfurt 05 hinken die Kickers den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Mit der angepeilten Titelverteidigung wird es nichts werden.