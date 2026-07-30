Kickers gehen mit Momo Essa als neuen Cheftrainer in die Saison

Momo ist in der Münchner Fußballszene kein Unbekannter und bringt neben viel Erfahrung vor allem große Leidenschaft und Ehrgeiz mit. Um ihn unseren Mitgliedern sowie allen Interessierten etwas näher vorzustellen, haben wir mit ihm ein kurzes Interview über seine Motivation, seine Ziele und seine Vorstellungen für die Zukunft der Münchner Kickers geführt.

Nachdem sich die Münchner Kickers zum Ende der vergangenen Saison einvernehmlich von Jimi Shala getrennt haben, freuen wir uns, mit Momo Essa unseren neuen Cheftrainer vorstellen zu dürfen.

Vielen Dank für den herzlichen Empfang! Mich haben vor allem die Leidenschaft im Umfeld und die Perspektiven für die Zukunft überzeugt. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich schnell gemerkt, dass wir dieselben Vorstellungen von einer nachhaltigen sportlichen Entwicklung teilen. Das hat mir die Entscheidung sehr leicht gemacht.

Herzlich willkommen bei den Münchner Kickers! Schön, dass du da bist. Was hat dich überzeugt, Teil unseres Vereins zu werden?

Welche Ziele hast du dir für deine Zeit bei den Münchner Kickers gesetzt?

Mein Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die attraktiven, mutigen und erfolgreichen Fußball spielt. Gleichzeitig möchte ich eine Entwicklung anstoßen, bei der sich das Team kontinuierlich verbessert und die Fans stolz auf ihre Mannschaft sein können.

Was war die wichtigste Lektion aus deiner bisherigen Trainerkarriere?

Ich habe gelernt, dass Erfolg nicht von heute auf morgen entsteht. Harte Arbeit, Zusammenhalt und Geduld sind die Grundlage jeder erfolgreichen Mannschaft. Gerade in schwierigen Phasen ist es wichtig, ruhig zu bleiben, Vertrauen zu behalten und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

Worauf freust du dich bei den Münchner Kickers am meisten?

Ich freue mich besonders auf die tägliche Arbeit mit der Mannschaft und darauf, die Menschen im Verein kennenzulernen. Gemeinsam mit den Spielern, den Verantwortlichen und allen Mitgliedern möchte ich etwas aufbauen. Die Unterstützung und die positive Atmosphäre rund um die Münchner Kickers motivieren mich schon jetzt enorm.

Zum Abschluss: Möchtest du unseren Mitgliedern noch etwas mit auf den Weg geben?

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen ein neues Kapitel bei den Münchner Kickers zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass wir mit Zusammenhalt, Leidenschaft und harter Arbeit viel erreichen können. Ich hoffe, dass uns unsere Spieler, Mitglieder und Unterstützer auf diesem Weg begleiten und wir viele schöne Momente zusammen erleben werden.

Vielen Dank, Momo! Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft bei den Münchner Kickers!

Die Mannschaft ist am 29. Juli mit ihrem neuen Cheftrainer in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet.