Kickers feiert Torfestival zum Einstand von Lindemann

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Der Auftakt in die Sommervorbereitung ist Kickers Emden eindrucksvoll gelungen. Der Regionalligist setzte sich im ersten Testspiel unter dem neuen Trainer Björn Lindemann mit 9:2 beim Bezirksligisten Grün-Weiß Firrel durch und sicherte sich damit den Supercup des Ostfriesland-Cups. Rund 500 Zuschauer sahen bei hochsommerlichen Temperaturen einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit insgesamt elf Treffern.

Kickers brauchte anschließend etwas Anlaufzeit. Nick Stepantsev und Neuzugang Semin Kojic ließen zunächst gute Möglichkeiten ungenutzt, ehe eine Trinkpause den Gästen sichtbar neuen Schwung verlieh.

Die neu zusammengestellte Emder Mannschaft, in der bis auf den verletzten Sandro Plechaty alle 13 Neuzugänge zum Einsatz kamen, musste zunächst einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Fehler im Spielaufbau traf Tristan Darsow aus mehr als 30 Metern früh zur Führung der Gastgeber.

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Firrel zunächst den besseren Start. Erneut profitierte Tristan Darsow von einem individuellen Fehler und verkürzte auf 2:5.

Innerhalb weniger Minuten drehte der Regionalligist die Partie eindrucksvoll. Kojic erzielte den Ausgleich, Stepantsev brachte Emden erstmals in Führung, ehe Bent Andresen mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse sorgte. Kurz vor der Pause erhöhte Michael Igwe auf 5:1.

Trainer Björn Lindemann störten vor allem die beiden Gegentreffer. „Die beiden Gegentreffer ärgern mich, weil es zwei individuelle Fehler waren“, erklärte der neue Kickers-Coach nach der Partie auf der Vereinshomepage.

Offensiv präsentierten sich die Ostfriesen dagegen weiterhin spielfreudig. Luc Ihorst traf nach Vorarbeit von Matti Tjaden zum 6:2, Jamil Najjar erhöhte nach einer Ecke auf 7:2. Theo Schröder und erneut Ihorst schraubten das Ergebnis schließlich auf 9:2.

Erste Erkenntnisse für den neuen Trainer

Für Lindemann stand das Resultat jedoch nicht im Vordergrund. Viel wichtiger waren die ersten Eindrücke seiner neu formierten Mannschaft. „Ich habe gute und schlechte Dinge gesehen, aber genau darum geht es auch in so einer Partie“, sagte der Coach. Insgesamt sei es „ein rundum guter Test“ gewesen.

Die vergangenen Tage seien vor allem von Athletiktraining geprägt gewesen. Gleichzeitig habe die Mannschaft bereits erste taktische Inhalte vermittelt bekommen. „Die Jungs wissen, was wir von ihnen verlangen“, betonte Lindemann.

Nach einem freien Sonntag setzt Kickers Emden die Vorbereitung mit einem dreitägigen Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld fort. Dort sollen die Abläufe weiter verfeinert und die Belastung erhöht werden.

Der nächste Härtetest wartet anschließend vor heimischer Kulisse. Am 4. Juli empfängt Kickers den Zweitligisten FC St. Pauli im Ostfriesland-Stadion – ein erster Gradmesser für die neu zusammengestellte Mannschaft nach dem gelungenen Auftakt in Firrel.