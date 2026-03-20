Kickers feiern Sieg und Doppeltorschützen Thomann, Haching siegt 1:0

Großer Jubel bei den Würzburger Kickers: Am Freitagabend feierten die Hausherren in der heimischen AKON-Arena einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Viktoria Aschaffenburg. – Foto: Frank Scheuring

Der Freitagabend in der Regionalliga Bayern hatte es in sich: Während die Würzburger Kickers im Duell gegen Viktoria Aschaffenburg ein echtes Ausrufezeichen setzten, blieb auch Spitzenreiter SpVgg Unterhaching weiter auf Kurs. Die Kickers feierten vor heimischer Kulisse einen fulminanten 4:0-Erfolg und untermauerten damit eindrucksvoll ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Für Aschaffenburg hingegen wird die Lage immer prekärer - der Tabellenletzte bleibt auf Rang 18 und trägt weiter die sprichwörtliche Rote Laterne.

Auch Ligaprimus Unterhaching ließ nichts anbrennen und rang den Tabellenfünften VfB Eichstätt im Uhlsport-Park mit 1:0 nieder. Damit behauptete der Spitzenreiter seine Position an der Tabellenspitze und legte im Kampf um den Titel den nächsten wichtigen Dreier nach. Ohne Tore endete dagegen das dritte Freitagsspiel: Zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem TSV Buchbach bekamen die Zuschauer zwar ein umkämpftes Duell, am Ende stand jedoch eine torlose Nullnummer.