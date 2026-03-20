Kickers feiern Sieg und Doppeltorschützen Thomann, Haching siegt 1:0

Der Freitagabend in der Regionalliga Bayern hatte es in sich: Während die Würzburger Kickers im Duell gegen Viktoria Aschaffenburg ein echtes Ausrufezeichen setzten, blieb auch Spitzenreiter SpVgg Unterhaching weiter auf Kurs. Die Kickers feierten vor heimischer Kulisse einen fulminanten 4:0-Erfolg und untermauerten damit eindrucksvoll ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Für Aschaffenburg hingegen wird die Lage immer prekärer - der Tabellenletzte bleibt auf Rang 18 und trägt weiter die sprichwörtliche Rote Laterne.
Auch Ligaprimus Unterhaching ließ nichts anbrennen und rang den Tabellenfünften VfB Eichstätt im Uhlsport-Park mit 1:0 nieder. Damit behauptete der Spitzenreiter seine Position an der Tabellenspitze und legte im Kampf um den Titel den nächsten wichtigen Dreier nach. Ohne Tore endete dagegen das dritte Freitagsspiel: Zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem TSV Buchbach bekamen die Zuschauer zwar ein umkämpftes Duell, am Ende stand jedoch eine torlose Nullnummer.
Im Uhlsportpark Unterhaching setzte sich die SpVgg Unterhaching am Freitagabend verdient mit 1:0 gegen den VfB Eichstätt durch. Die Vorstädter erwischten den besseren Start und kamen durch Hannemann früh zu zwei guten Chancen, wobei ein Abschluss an der Latte landete. Trotz klarer Vorteile der Gastgeber ging es torlos in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Unterhaching die aktivere Mannschaft und drängte auf den Führungstreffer. Der fiel schließlich in der 84. Minute: Jeroen Krupa wurde mit einem präzisen Pass in Szene gesetzt und vollendete zum umjubelten 1:0. Eichstätt versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch Schittlers letzter Abschluss ging am Tor vorbei. Damit festigte Unterhaching mit einem verdienten Heimsieg die Tabellenführung.
In der AKON-Arena untermauerten die Würzburger Kickers am Freitagabend ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen und feierten einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen Viktoria Aschaffenburg. Die Hausherren waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und belohnten sich in der 36. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Martin Thomann mit der verdienten Führung. Von Aschaffenburg kam offensiv hingegen nur wenig. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Kickers am Drücker und legten in der 59. Minute nach: Tarsis Bonga erhöhte auf 2:0. Spätestens mit Thomanns zweitem Treffer in der 81. Minute war die Partie entschieden. In der Nachspielzeit setzte Liam Omore mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter einen rundum verdienten Heimsieg. Während Würzburg weiter oben dranbleibt, steckt Aschaffenburg als Schlusslicht weiter tief im Tabellenkeller fest.
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