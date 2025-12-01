Kickers feiern Auswärtssieg: Eickhoff entscheidet zähes Duell in Flens

Ein Torjäger mit Timing

Eickhoff bewies einmal mehr sein Gespür für entscheidende Momente. Nach einem schnellen Zusammenspiel mit Tido Steffens blieb der 22-Jährige im Strafraum cool und schob aus kurzer Distanz ein. Der Treffer fiel nach einem Fehler im Spielaufbau der Gastgeber: Flensburg-Keeper Nils Bock spielte einen zu kurzen Pass in Richtung Theo Behrmann, Steffens reagierte gedankenschnell und leitete den Angriff ein.

Es war bereits Eickhoffs viertes Saisontor – und das dritte, das unmittelbar Punkte einbrachte. Schon in Norderstedt (2:0) hatte er das wichtige 1:0 erzielt, in Bremen das 1:1 gerettet. Auch in Flensburg zeigte er, wie wertvoll er für die Emder Offensive ist.

Emden belohnt sich für mutigen Auftritt

Der Sieg war das Ergebnis einer abgeklärten und kampfstarken Vorstellung. Nach einer vorsichtigen Anfangsphase bekam Kickers die Partie zunehmend in den Griff. Marten Schmidt, Tobias Steffen und Bent Andresen sorgten früh für Gefahr, doch Flensburgs Torhüter Bock hielt seine Mannschaft zunächst im Spiel.

Auf der anderen Seite war von der eigentlich torstarken Weiche-Offensive lange wenig zu sehen. Die beste Chance vor der Pause entschärfte Kapitän Dennis Engel, der einen Querpass in höchster Not abfing.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Steffens verfehlte das Tor aus guter Position, während Flensburg durch Standards Halbchancen sammelte. Erst als das Spiel Mitte der zweiten Hälfte offener wurde, nutzten die Emder den entscheidenden Moment – Eickhoff traf und stellte die Partie auf den Kopf.

Zittern bis zur letzten Sekunde

In der Schlussphase war es dann ein Abnutzungskampf. Der eingewechselte Marvin Eilerts hätte die Führung kurz vor Ende ausbauen können, verpasste aber knapp. Weil Emden in der Nachspielzeit mehrere Flanken und Standards der Gastgeber überstehen musste – sogar Flensburgs Torwart tauchte im Fünfmeterraum auf – blieb es bis zum letzten Ballkontakt spannend.

Erst als Isaak Djokovic in einem wilden Gewühl die Kugel sicher festhielt, war der Auswärtssieg endgültig eingefahren.

Eine Serie, die Mut macht

Durch den Erfolg ist Kickers nun seit fünf Spielen ungeschlagen und hat den Abstand auf den Tabellensechsten Flensburg auf drei Punkte verkürzt. Trainer Stefan Emmerling lobte nach Abpfiff vor allem die defensive Kompaktheit und den Willen seiner Mannschaft, mahnte jedoch zugleich mehr Cleverness in der Schlussphase an.

Für Eickhoff und sein Team geht es nun mit viel Rückenwind in die kommende Trainingswoche – und der Torjäger darf sich nach einem nervenaufreibenden Freitagabend auf ein freies Wochenende freuen.

SC Weiche Flensburg 08 – BSV Kickers Emden 0:1

SC Weiche Flensburg 08: Nils Bock, Marshall Faleu, Kevin Ntika Bondombe, Ole Wagner, Raul Celotto, Thies Richter (57. Theo Behrmann), Maksym Tytarenko (64. Ibrahim Bashiru Ali), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (82. Dominic Hartmann), Marcel Cornils, René Guder, Obinna Iloka - Trainer: Tim Wulff

BSV Kickers Emden: Isaak Djokovic, Dennis Engel, Peer Mahncke, Bent Andresen, Felix Göttlicher, Kai-Sotirios Kaissis (86. Marvin Eilerts), Tobias Steffen (73. David Schiller), Marten Schmidt, Mika Eickhoff (79. Julian Stöhr), Tido Steffens (90. Theo Schröder), Emanuel Adou (57. Michael Chukwuemeka Igwe) - Trainer: Stefan Emmerling

Schiedsrichter: Béla Bendowski - Zuschauer: 710

Tore: 0:1 Mika Eickhoff (78.)