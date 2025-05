Kickers-Fans sorgen für Skandal, aber: Schweinfurt ist Meister!

Die Stimmen zur Schweinfurter Meisterschaft:

Zum Sportlichen: Die Hausherren erwischten einen Traumstart und gingen schon in der fünften Minute durch ein Eigentor von Ebrahim Farahnak mit 1:0 in Führung. Und die Kickers? Von den Würzburgern kam in Hälfte eins herzlich wenig. Kurz nach Pause stellte Fabian Wessig per Distanzschuss auf 1:1. Schweinfurts Keeper Lukas Schneller sah dabei allerdings gar nicht gut aus. Wessig musste aber rund zehn Minuten später nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (58.) - und das wussten die Schweinfurter zu nutzen: Nach einem tollen Spielzug vollendete Sebastian Müller zum umjubelten 2:1 (66.). Von den Kickers kam nicht mehr viel. Rund zehn Minuten vor dem Ende begann dann das unwürdige Schauspiel der Würzburger Fans, die durch Böllerwürfe und Raketenbeschuss nur noch ein Ziel verfolgten: Diese Spiel zu einem Abbruch zu führen...

Cheftrainer Victor Kleinhenz: "Wahnsinn. Wir haben hier vor 800 Zuschauern begonnen und heute waren knapp 12.000 da. Wahnsinn, was die Mannschaft geleistet hat in dieser Saison. Wie und wie lange jetzt gefeiert wird? Ich weiß es nicht, und will es auch gar nicht wissen. Wir lassen das alles jetzt auf uns zukommen."