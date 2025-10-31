Kickers entführen Dreier in Haching - und rücken Primus auf den Pelz!

"Abhaken und nach vorne schauen" - so lautete die Devise von Hachings Trainer Sven Bender nach der vorausgegangenen Überraschungsniederlage gegen den FC Memmingen (1:2). Man wollte im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern gegen die Würzburger Kickers eine Reaktion zeigen - und beweisen, wer denn der Herr im Hause der "Champions League der Amateure" ist. Doch dieses Unterfangen war am Freitagabend im Uhlsport-Park nicht von Erfolg gekrönt. Nach der 0:2-Niederlage droht den Münchener Vorstädtern nun die Herbstmeisterschaft noch zu entgleiten. Die Reitmeier-Truppe rückt bis auf einen Punkt an den Liga-Primus heran - und bleibt seit zehn Partien unbesiegt.

Ein weiterer Mitstreiter um die vorderen Plätze hatte ebenfalls Federn lassen müssen: Wacker Burghausen unterlag im Xaver-Bertsch-Sportpark zu Ansbach relativ deutlich mit 1:3 - und kassierte die erste Pleite nach sieben Begegnungen ohne Niederlage. Die Nullneuner hingegen dürfen nach fünf Partien ohne Erfolg erstmals wieder jubeln.

Der TSV Buchbach setzte sich mit einem knappen 1:0-Sieg in Aschaffenburg durch. Die DJK Vilzing und der FC Memmingen trennten sich torlos 0:0.