Kickers entführen Dreier in Haching - und rücken Primus auf den Pelz!

"Abhaken und nach vorne schauen" - so lautete die Devise von Hachings Trainer Sven Bender nach der vorausgegangenen Überraschungsniederlage gegen den FC Memmingen (1:2). Man wollte im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern gegen die Würzburger Kickers eine Reaktion zeigen - und beweisen, wer denn der Herr im Hause der "Champions League der Amateure" ist. Doch dieses Unterfangen war am Freitagabend im Uhlsport-Park nicht von Erfolg gekrönt. Nach der 0:2-Niederlage droht den Münchener Vorstädtern nun die Herbstmeisterschaft noch zu entgleiten. Die Reitmeier-Truppe rückt bis auf einen Punkt an den Liga-Primus heran - und bleibt seit zehn Partien unbesiegt.
Ein weiterer Mitstreiter um die vorderen Plätze hatte ebenfalls Federn lassen müssen: Wacker Burghausen unterlag im Xaver-Bertsch-Sportpark zu Ansbach relativ deutlich mit 1:3 - und kassierte die erste Pleite nach sieben Begegnungen ohne Niederlage. Die Nullneuner hingegen dürfen nach fünf Partien ohne Erfolg erstmals wieder jubeln.
Der TSV Buchbach setzte sich mit einem knappen 1:0-Sieg in Aschaffenburg durch. Die DJK Vilzing und der FC Memmingen trennten sich torlos 0:0.
Mit viel Schmackes und ordentlich Zug in der Partie vollzogen die beiden Top-Teams die erste Halbzeit. Die erste gute Chance gehörte zwar den Hausherren, doch es waren die Gäste, die kurz darauf für Zählbares sorgten: In Minute zwölf gelangte der Ball zu Eroll Zejnullahu, der ihn aus rund 20 Metern von der rechten Seite ins obere rechte Eck schlenzte - mit einer krummen Flugkurve, die selbst Haching-Keeper Avdija zum Staunen brachte. Traumtor! In der Folge nahmen die Hachinger das Heft in die Hand, doch auch die Würzburger erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Breuer für den Ausgleich sorgen können, doch Kickers-Keeper Hipper, der einen Sahnetag erwischte, wehrte per Glanzpararade ab.
In Hälfte zwei dominierten nach dem Seitenwechsel erneut die Hachinger - und es waren wiederum die Rothosen, die in der 64. Minute auf 0:2 aus Hausherren-Sichte stellten: Tarsis Bonga wurde per Chip-Ball bedient und ging in der Folge in aller Seelenruhe an Keeper Avdija vorbei, spazierte quasi samt Leder ins Tor. Kurz darauf die Chance für Skarlatidis zum Anschlusstreffer, der mit einem Freistoß die Kugel an den linken Außenpfosten setzte. Als nächster versuchte Winkler sein Glück und gleich darauf erneut Skarlatidis - beide vergaben ihre Möglichkeiten. Hachings Chancenverwertung ließ deutlich zu wünschen übrig, weshalb die Kickers hier und heute drei Punkte entführen konnten, obwohl die Heimelf in Hälfte zwei das überlegenere Team gestellt hatte.
Es dauerte keine Viertel Stunde, da lagen die Hausherren durch ein Tor von Tarkan Ücüncü bereits in Front. Nach rund 20 Minuten kamen die Gäste erstmals gefährlich vors Nullneuer-Gehäuse, doch das Pfund von Christoph Schulz ging knapp am Pfosten vorbei. Niklas Seefried hätte nach 25 Minuten auf 2:0 erhöhen können, aber Wacker-Goalie Schöller hatte etwas dagegen. Burghausens Felix Bachschmid erlöste seine stark aufspielenden Jungs dann per Kopfballtor zum verdienten Ausgleich. Drei Minuten vor dem Pausentee war dann Ansbachs Riko Manz zur Stelle, der nach schönem Zusammenspiel zum etwas schmeichelhaften, aber nicht unverdienten 2:1-Halbzeitstand einnetzte.
Nur zehn Minuten waren in der zweiten Hälfte vergangen, da entschied der Unparteiische auf Handspiel im Strafraum - und Elfmeter für die Ansbacher. Eric Weeger ließ sich nicht bitten - und schob souverän zum 3:1 ein. Wacker ließ in der Folge mehr und mehr die Flügel hängen, Ansbach war mit der Führung im Rücken die dominantere Mannschaft. Seefried hätte 20 Minuten vor Schluss den endgültigen Deckel draufmachen können, doch Wacker-Keeper Schöller hielt einmal mehr mit Bravour. Am Ende stand ein ordentlich erkämpfter Heim-Dreier für die Mannen von Niklas Reutelhuber auf dem Tableau.
Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen. Beide Teams bemühten sich durchaus um einen Führungstreffer, doch das jeweilige Gehäuse schien wie vernagelt. Eine der besseren Chancen vergab Buchbachs Tobi Heiland wenige Minuten vor dem Pausenpfiff, als dieser am optimal parierenden Aschaffenburger Torwart Grün scheiterte. Nach 45 Minuten standen zwei Nullen auf der Anzeigentafel.
Nach dem Seitenwechsel verfehlte Viktorias Desch den Kasten nur knapp. Auf der anderen Seite verwandelte dann Daniel Muteba in der 55. Minute zum 1:0 für die Gäste, ohne dass Goalie Grün dies verhindern hätte können. In der Folge drückte die Sulu-Elf auf den Ausgleich, doch der entscheidende Offensiv-Durchbruch wollte schlichtweg nicht mehr gelingen. Sieben Minuten vor dem Ende musste Buchbachs Bahar mit Glatt-Rot vom Feld. Selbst in Überzahl kam die Petrovic-Truppe nicht mehr zum Remis.
Das Spiel blieb heute ohne Tore, was vor allem an der guten Defensivleistung der Gäste sowie etwas Glück für diese lag. Insgesamt wären die drei Punkte für die Heimelf nicht unverdient gewesen, allerdings hatte sich die Hintermannschaft der Memminger den einen Punkt regelrecht erkämpft.