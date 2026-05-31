Kickers Emden verstärkt sich dreifach für die neue Saison Busch, Plechaty und Miyamoto wechseln an den Sielweg von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Kickers Emden treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat gleich drei weitere Neuzugänge vorgestellt. Mit Moritz Busch, Sandro Plechaty und Toshiaki Miyamoto schließen sich ein Nachwuchsspieler sowie zwei erfahrene Regionalliga-Akteure dem BSV an. Die Verpflichtungen unterstreichen den Anspruch der Ostfriesen, den Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite weiterzuentwickeln.

Vom Bremer SV wechselt Moritz Busch nach Emden. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler sammelte in der vergangenen Saison bereits umfangreiche Erfahrung im Herrenbereich und absolvierte 29 Pflichtspiele. Mit einer Körpergröße von 1,86 Metern bringt Busch gute physische Voraussetzungen für seine Position mit. In Emden soll er die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld erhöhen und zugleich den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Plechaty bringt Erfahrung und Offensivqualitäten mit Deutlich mehr Erfahrung bringt Sandro Plechaty an den Sielweg. Der 28-Jährige kommt vom SC Weiche Flensburg und verfügt über mehr als 160 Einsätze in der Regionalliga sowie 24 Partien in der 3. Liga. In der vergangenen Spielzeit gehörte der rechte Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern der Flensburger. Sechs Tore und acht Vorlagen in 29 Pflichtspielen belegen seine Offensivstärke. Mit seiner Erfahrung und Produktivität soll Plechaty künftig wichtige Impulse auf den Außenbahnen setzen.