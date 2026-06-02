Kickers Emden verstärkt Offensive mit Kojic und Tjaden Regionalligist verpflichtet einen treffsicheren Mittelstürmer und ein vielversprechendes Offensivtalent von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Kickers Emden setzt die Kaderplanung für die kommende Saison konsequent fort und hat zwei weitere Neuzugänge für die Offensive präsentiert. Mit Semin Kojic vom VfL Bochum II und Matti Tjaden von Hannover 96 II schließen sich zwei junge Angreifer den Ostfriesen an, die trotz ihres Alters bereits Erfahrungen im leistungsorientierten Herren- und Nachwuchsfußball gesammelt haben.

Mit Semin Kojic verpflichtet der BSV einen klassischen Mittelstürmer, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren bei der U23 des VfL Bochum unter Beweis gestellt hat. Der 21-Jährige erzielte in 47 Pflichtspielen 21 Tore und machte damit regelmäßig auf sich aufmerksam. Mit seinen 1,85 Metern bringt Kojic die körperlichen Voraussetzungen für die Rolle als Zielspieler im Angriff mit. Vor allem seine Abschlussstärke im Strafraum soll künftig eine Bereicherung für das Emder Offensivspiel werden.

Tjaden kommt mit viel Entwicklungspotenzial Auch Matti Tjaden soll die Angriffsreihe der Ostfriesen verstärken. Der 19-Jährige wechselt von der U23 von Hannover 96 nach Emden und gilt als vielseitig einsetzbarer Offensivspieler. Bereits in der A-Junioren-Bundesliga machte Tjaden mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 16 Partien zehn Treffer. Anschließend sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich und kam für Hannovers U23 auf 16 Regionalliga-Einsätze. Dabei steuerte er ein Tor und zwei Vorlagen bei.