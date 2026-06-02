Kickers Emden verstärkt Offensive mit Kojic und Tjaden

Kickers Emden setzt die Kaderplanung für die kommende Saison konsequent fort und hat zwei weitere Neuzugänge für die Offensive präsentiert. Mit Semin Kojic vom VfL Bochum II und Matti Tjaden von Hannover 96 II schließen sich zwei junge Angreifer den Ostfriesen an, die trotz ihres Alters bereits Erfahrungen im leistungsorientierten Herren- und Nachwuchsfußball gesammelt haben.
Mit Semin Kojic verpflichtet der BSV einen klassischen Mittelstürmer, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren bei der U23 des VfL Bochum unter Beweis gestellt hat. Der 21-Jährige erzielte in 47 Pflichtspielen 21 Tore und machte damit regelmäßig auf sich aufmerksam.
Mit seinen 1,85 Metern bringt Kojic die körperlichen Voraussetzungen für die Rolle als Zielspieler im Angriff mit. Vor allem seine Abschlussstärke im Strafraum soll künftig eine Bereicherung für das Emder Offensivspiel werden.
Auch Matti Tjaden soll die Angriffsreihe der Ostfriesen verstärken. Der 19-Jährige wechselt von der U23 von Hannover 96 nach Emden und gilt als vielseitig einsetzbarer Offensivspieler.
Bereits in der A-Junioren-Bundesliga machte Tjaden mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 16 Partien zehn Treffer. Anschließend sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich und kam für Hannovers U23 auf 16 Regionalliga-Einsätze. Dabei steuerte er ein Tor und zwei Vorlagen bei.
Seine Schnelligkeit und Flexibilität im offensiven Mittelfeld sowie im Sturm machen ihn zu einer interessanten Option für das Emder Angriffsspiel.
Mit den Verpflichtungen von Kojic und Tjaden setzt Kickers Emden seinen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler mit bereits nachgewiesener Qualität nach Ostfriesland zu holen. Während Kojic als torgefährlicher Mittelstürmer zusätzliche Durchschlagskraft im Strafraum bringen soll, gilt Tjaden als flexibler Offensivakteur mit großem Entwicklungspotenzial.
Die personellen Planungen für die neue Saison nehmen damit weiter Konturen an – insbesondere im Angriff hat sich der Regionalligist inzwischen deutlich breiter aufgestellt.