Kickers Emden verstärkt die Defensive mit Ex-Gladbacher Najjar

Nach der Verpflichtung von Angreifer Luc Ihorst ist Najjar bereits der zweite externe Zugang für die Mannschaft des künftigen Cheftrainers Björn Lindemann. Die Emder verstärken damit gezielt ihre Defensive mit einem Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über reichlich Erfahrung im Herrenfußball verfügt.

Der 1,93 Meter große Abwehrspieler wurde in der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC ausgebildet und machte anschließend den nächsten Karriereschritt zu Borussia Mönchengladbach. Dort erhielt er im Jahr 2022 sogar einen Profivertrag. Zuletzt lief der Linksfuß für die U23 des VfL Bochum auf.