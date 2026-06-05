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Kickers Emden verstärkt die Defensive mit Ex-Gladbacher Najjar
22-jähriger Innenverteidiger kommt von der U23 des VfL Bochum an die Nordseeküste
Der BSV Kickers Emden treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Mit Jamil Najjar wechselt ein 22 Jahre alter Innenverteidiger von der U23 des VfL Bochum zu den Ostfriesen.
Nach der Verpflichtung von Angreifer Luc Ihorst ist Najjar bereits der zweite externe Zugang für die Mannschaft des künftigen Cheftrainers Björn Lindemann. Die Emder verstärken damit gezielt ihre Defensive mit einem Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über reichlich Erfahrung im Herrenfußball verfügt.
Der 1,93 Meter große Abwehrspieler wurde in der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC ausgebildet und machte anschließend den nächsten Karriereschritt zu Borussia Mönchengladbach. Dort erhielt er im Jahr 2022 sogar einen Profivertrag. Zuletzt lief der Linksfuß für die U23 des VfL Bochum auf.
Besonders wertvoll für Kickers dürfte die Regionalliga-Erfahrung des Neuzugangs sein. Mehr als 60 Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse stehen bereits in seiner Vita. Zudem gilt Najjar als technisch versierter Innenverteidiger mit starkem linken Fuß, der den Spielaufbau aus der letzten Reihe beleben kann.
Mit der Verpflichtung setzt der BSV seinen personellen Umbruch konsequent fort. Nach dem Trainerwechsel und den angekündigten strukturellen Anpassungen wächst damit auch der Kader für die kommende Spielzeit weiter. In Emden hoffen die Verantwortlichen, dass Najjar künftig zu einer wichtigen Stütze in der Defensive werden kann.