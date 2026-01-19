Kickers Emden unterliegt Paderborns U21 knapp

Intensiver Auftakt nach kurzer Vorbereitungszeit
Erst seit dem vergangenen Mittwoch steht Kickers Emden wieder im Trainingsbetrieb. Vier Einheiten lagen vor dem Duell mit dem ambitionierten West-Regionalligisten aus Paderborn. Entsprechend ordnete Trainer Stefan Emmerling die Leistung seiner Mannschaft ein: Der Gegner stehe kurz vor dem Ligastart und sei physisch wie taktisch deutlich weiter. Dennoch habe sein Team die Partie offen gestaltet und ein hohes Tempo mitgehen können.
Chancen auf beiden Seiten vor der Pause
In der ersten Halbzeit erspielte sich Kickers die klareren Möglichkeiten. Nach einer Flanke von Theo Schröder scheiterte Mika Eickhoff am stark reagierenden Paderborner Torhüter Florian Pruhs. Kurz vor dem Seitenwechsel verfehlte Kapitän Dennis Engel nach einem Freistoß von Nick Stepantsev per Kopf nur knapp das Tor.
Auch die Gastgeber kamen zu gefährlichen Abschlüssen. Travis de Jong versuchte es aus großer Distanz, setzte den Ball jedoch über den Kasten. Wenig später zog Niklas Mohr aus halblinker Position vorbei. Tore fielen bis zur Pause jedoch keine.
Paderborn nutzt Standards, Kickers antwortet
Nach dem Wiederanpfiff übernahm Paderborn die Kontrolle. Zunächst landete ein Freistoß noch am Pfosten, kurz darauf köpfte de Jong eine Flanke von der linken Seite zur Führung ein. Nur wenige Minuten später erhöhte Georg Ermolaev mit einem präzisen Schuss auf 2:0.
Kickers ließ sich davon nicht entmutigen. Nach einem Fehlpass in der Paderborner Defensive tauchte David Schiller frei vor dem Tor auf und verkürzte souverän auf 1:2. In der Schlussphase kamen die Emder noch zu einigen Halbchancen, der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr.
Trainer Emmerling zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden: Beide Gegentore seien vermeidbar gewesen, die Reaktion seiner Mannschaft darauf aber überzeugend.
Debüt für neue Torhüter
Besondere Aufmerksamkeit galt auch den beiden neuen Schlussmännern im Emder Kader. Moritz Schulze und Luca Petzold feierten im Testspiel ihr Debüt im Kickers-Trikot. Beide Torhüter hinterließen laut Emmerling einen ordentlichen Eindruck. In den kommenden Partien wolle man genau beobachten, wie sie sich weiter präsentieren.
Für Kickers Emden war der Auftritt in Paderborn ein erster Härtetest nach der Winterpause – mit viel Intensität, wertvollen Erkenntnissen und der Aussicht, in den nächsten Wochen weiter an Form und Abstimmung zu gewinnen.