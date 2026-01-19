Kickers Emden unterliegt Paderborns U21 knapp

Intensiver Auftakt nach kurzer Vorbereitungszeit Erst seit dem vergangenen Mittwoch steht Kickers Emden wieder im Trainingsbetrieb. Vier Einheiten lagen vor dem Duell mit dem ambitionierten West-Regionalligisten aus Paderborn. Entsprechend ordnete Trainer Stefan Emmerling die Leistung seiner Mannschaft ein: Der Gegner stehe kurz vor dem Ligastart und sei physisch wie taktisch deutlich weiter. Dennoch habe sein Team die Partie offen gestaltet und ein hohes Tempo mitgehen können. Chancen auf beiden Seiten vor der Pause In der ersten Halbzeit erspielte sich Kickers die klareren Möglichkeiten. Nach einer Flanke von Theo Schröder scheiterte Mika Eickhoff am stark reagierenden Paderborner Torhüter Florian Pruhs. Kurz vor dem Seitenwechsel verfehlte Kapitän Dennis Engel nach einem Freistoß von Nick Stepantsev per Kopf nur knapp das Tor.

Auch die Gastgeber kamen zu gefährlichen Abschlüssen. Travis de Jong versuchte es aus großer Distanz, setzte den Ball jedoch über den Kasten. Wenig später zog Niklas Mohr aus halblinker Position vorbei. Tore fielen bis zur Pause jedoch keine. Paderborn nutzt Standards, Kickers antwortet Nach dem Wiederanpfiff übernahm Paderborn die Kontrolle. Zunächst landete ein Freistoß noch am Pfosten, kurz darauf köpfte de Jong eine Flanke von der linken Seite zur Führung ein. Nur wenige Minuten später erhöhte Georg Ermolaev mit einem präzisen Schuss auf 2:0.