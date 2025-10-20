Kickers Emden unterliegt Jeddeloh nach früher Roter Karte

Das Heimspiel von Kickers Emden gegen den SSV Jeddeloh begann mit einem Schockmoment, der den Verlauf der Partie maßgeblich prägte. Bereits nach fünf Minuten zeigte Schiedsrichter Alexander Roj (Hannover) dem Emder Verteidiger Michael Igwe die Rote Karte. Nach einem schnellen Gegenstoß der Gäste über die linke Seite brachte Igwe den Jeddeloher Stürmer Tim Janßen rund 25 Meter vor dem Tor zu Fall – eine Aktion, die Roj als Notbremse wertete.

Die Entscheidung sorgte für Diskussionen. „Schwer zu sagen, ob das Rot war oder nicht“, meinte Jeddelohs Trainer Björn Lindemann. Auch Kickers-Coach Stefan Emmerling zeigte sich überrascht: „Ich habe mit einigen Spielern gesprochen, die näher dran waren – für sie war es keine Rote Karte. Von meiner Position aus ist es schwer zu beurteilen.“ Trotz der Proteste blieb der Unparteiische bei seiner Entscheidung, und Emden musste fast die gesamte Partie in Unterzahl bestreiten.

Nur sechs Minuten nach dem Platzverweis gerieten die Ostfriesen in Rückstand. Ein riskanter Rückpass von Tido Steffens brachte die Defensive in Bedrängnis. Über Umwege landete der Ball bei Moritz Brinkmann, der aus 13 Metern per Direktabnahme zum 0:1 traf (11.).

Kickers steckte nicht auf: Tobias Steffen prüfte den Gäste-Keeper per Freistoß (12.), Marten Schmidt scheiterte per Kopf an Ex-Emder Moritz Onken (16.). Auch David Schiller und erneut Schmidt verpassten den Ausgleich nur knapp (35./36.). Doch Jeddeloh zeigte sich eiskalt – nach Vorlage von Max Wegner traf Tom Gaida zum 0:2 (40.). Fast im Gegenzug hatte Schiller die große Chance auf den Anschluss, zielte jedoch über die Latte (41.). In der Nachspielzeit war der Stürmer dann erfolgreich: Nach einer Ecke von Steffen drückte Schiller den Ball mit dem Rücken über die Linie – 1:2 (45.+3).

Wegner sorgt für die Entscheidung – Emden kämpft vergeblich

Nach der Pause gelang es den Kickers nicht, den Schwung aus dem späten Anschlusstreffer mitzunehmen. Jeddeloh dominierte und erspielte sich früh Chancen. Norman Quindt parierte zunächst stark gegen Janßen (49.), musste sich aber kurz darauf geschlagen geben: Wegner traf nach einer Hereingabe zum 1:3 (52.).

Die Gäste blieben auch danach gefährlicher. Brinkmann (68.) und Gaida (70.) scheiterten an Quindt, während Emden nur selten zu Entlastungsangriffen kam. Der eingewechselte Theo Schröder vergab in der 80. Minute die beste Gelegenheit, als er nach Vorarbeit von Steffen knapp verzog. In der Nachspielzeit zielte Steffen aus der Distanz über das Tor (90.+4) – es blieb beim 1:3.

Emmerling: „Wir müssen da gemeinsam rauskommen“

Nach dem Schlusspfiff wirkte Kickers-Trainer Stefan Emmerling gefasst, aber ernüchtert. „Man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hat“, sagte er. „Es waren zwei fantastische Jahre, in dieser Saison ist es sehr, sehr schwierig. Da müssen wir gemeinsam rauskommen, anders geht es nicht.“

Für Emden war es die vierte Niederlage in Serie – und eine, die schmerzt. Der frühe Platzverweis gegen Igwe bestimmte das Spiel von Beginn an und machte jede Aufholjagd nahezu unmöglich. Am Ende blieb den Kickers nur der Trost, trotz Unterzahl lange mitgehalten zu haben.