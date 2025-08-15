 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Kickers Emden überrascht Flensburg, VfB Oldenburg siegt beim SV Meppen

Überblick über den 4. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Der 4. Spieltag der Regionalliga Nord beginnt mit einem Torfestival in Emden, einem knappen Auswärtssieg des VfB Oldenburg in Meppen und einem starken Auftritt des Hamburger SV II bei Spitzenreiter Drochtersen/Assel.

Heute, 19:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
3
2

Vor 2100 Zuschauern legte Emden einen Traumstart hin. Marvin Eilerts brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, ehe Marten Schmidt in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später sorgte Tido Steffens für den dritten Emdener Treffer – ein Doppelschlag, der das Stadion beben ließ. Flensburg gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück: Marshall Faleu verkürzte in der 71. Minute, und in der Nachspielzeit traf Ibrahim Bashiru Ali zum 3:2. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr – Emden feierte einen Heimsieg.

Heute, 19:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
0
1

Im traditionsreichen Duell vor stimmungsvoller Kulisse erwischten beide Teams einen defensiv disziplinierten Start. Die Entscheidung fiel in der 52. Minute, als Rafael Brand für den VfB Oldenburg traf. Meppen versuchte in der Schlussphase alles, doch Oldenburg verteidigte den Vorsprung clever und sicherte sich den dritten Saisonsieg.

Heute, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
0
2
Abpfiff

Die bis dahin ungeschlagene Heimelf aus Drochtersen erlebte einen Rückschlag gegen den starken HSV-Nachwuchs. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Glory Kiveta die Gäste in der 46. Minute in Führung. Moritz Reimers machte in der Nachspielzeit den 2:0-Sieg der Gäste perfekt. Für die Gastgeber bedeutet dies die erste Saisonniederlage, während der HSV II wichtige Auswärtspunkte holt.

Morgen, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
16:00live

Perfekte Bilanz trifft auf Torflaute. Der SSV Jeddeloh ist nach drei Siegen punktgleich mit Spitzenreiter Drochtersen, einzig die schlechtere Tordifferenz verhindert den Platz an der Sonne. Der Aufsteiger aus Schöningen wartet dagegen weiter auf das erste Tor und musste sich bereits zweimal geschlagen geben. Auf dem Papier eine klare Sache – doch gerade solche Spiele haben in der Vergangenheit oft ihre eigenen Gesetze geschrieben. Auch in diesem Spiel?

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
15:00live

Für den HSC begann die Saison wechselhaft: einem Auftaktsieg folgte ein ernüchterndes 0:4 gegen Flensburg. Gegen Phönix Lübeck spricht weder die Form noch die Historie – beide bisherigen Duelle gingen verloren. Die Gäste stehen auf Rang vier, haben in drei Partien schon zehn Tore erzielt, mussten sich aber zuletzt in Norderstedt ohne eigenen Treffer geschlagen geben.
