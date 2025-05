Kickers Emden schockt Meister TSV Havelse – VfB Lübeck feiert Heimsieg

Der TSV Havelse kassierte eine empfindliche Niederlage. Gegen kompakte und disziplinierte Gäste aus Emden fehlte es dem Tabellenführer an Durchschlagskraft. In der 53. Minute brachte Michael Chukwuemeka Igwe die Gäste in Führung. Havelse fand im Anschluss keine Antwort auf den Rückstand, während Emden die knappe Führung über die Zeit brachte. ---

Im Stadion an der Lohmühle feierte der VfB Lübeck vor 3777 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Manuel Farrona-Pulido brachte die Hausherren in der 38. Minute in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte John Xaver Posselt auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Lohne steckte nicht auf und kam in der 82. Minute durch Thorsten Tönnies zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, doch Lübeck rettete die Führung ins Ziel. ---

Das nächste Duell auf dem Spielplan ist ebenfalls eines, zweier Tabellennachbarn. Rang zehn ist zu Gast bei Platz elf. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnte sich eine Mannschaft von den hinteren Plätzen absetzen. Der SC siegte in den vergangenen zwei Wochen gegen den SV Todesfelde und den Bremer SV und sicherte sich dadurch eine gute Ausgangsposition für die letzten Saisonspiele. Der FC St. Pauli II war, nach vier Niederlagen am Stück, gegen Holstein Kiel II ebenfalls erfolgreich. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. ---

Mit dem SSV Jeddeloh und dem VfB Oldenburg treffen zwei Teams aufeinander, die sich im unteren Teil der Tabelle wiederfinden. Der VfB liegt auf Platz zwölf, der SSV Jeddeloh auf Platz 14. Damit sind beide Mannschaften noch nicht gesichert. Vor allem der VfB befindet sich aber in einer starken Verfassung. Aus den letzten zehn Spielen verlor Oldenburg nur gegen Blau-Weiß Lohne. Die restlichen Spiele endeten mit einer Punktteilung oder einem VfB-Sieg. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den SSV Jeddeloh. ---

Für den SV Todesfelde wird es sehr eng, vier Punkte trennen den SV auf die nächste Mannschaft, den Bremer SV. Bei noch drei ausstehenden Partien ein Rückstand, der möglicherweise zu viel ist. Vor allem, da nun die Top-Mannschaft SV Drochtersen/Assel auf Todesfelde wartet, die sich noch im Rennen um Platz zwei befindet. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den SV Todesfelde. ---

Der SV Meppen befindet sich ebenfalls noch in der Verfolgergruppe der vorderen Plätze. Aktuell liegt der SV auf Platz sechs und hat noch die Chance, Plätze nach vorne zu rücken. Die Meppener zeigten sich in den letzten Wochen in Torlaune. Die letzten beiden Partien entschied der SV jeweils mit fünf eigenen Toren für sich. Bei Teutonia zeigt die Formkurve auch nach oben. Ein Remis und ein Sieg aus den letzten beiden Partien bedeuten vier Punkte aus zwei Spielen. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den SV Meppen. ---

Auch der U23 von Holstein Kiel droht der Abstieg in die Oberliga. Nach vier Niederlagen in Serie ist die Ausgangslage bedrohlich für die Kieler. Nach wie vor liegt die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Der HSV hingegen befindet sich mit 46 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Auch wenn die Partie gegen Meppen bitter endete, ist der HSV eigentlich gut in Form. Die Niederlage gegen Meppen war erst die zweite in den vergangenen neun Partien. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für den Hamburger SV. ---

