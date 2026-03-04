Kickers Emden mit deutlichem Testspielsieg 5:0-Erfolg im Testspiel gegen Blau-Weiß Papenburg – Steffens, Mengot, Schmidt und Schiller treffen von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Kickers Emden hat das Testspiel beim Landesligisten Blau-Weiß Papenburg am Dienstagabend mit 5:0 gewonnen. Nach einer zähen ersten Halbzeit, in der der Regionalligist Chancen vergab und nur mit 1:0 in Führung ging, zog die Mannschaft in der zweiten Hälfte das Tempo an und setzte sich deutlich durch.

Schwieriger Beginn gegen defensivstarke Gastgeber In den Anfangsminuten scheiterten David Schiller, Nick Stepantsev und Tobias Steffens am starken BW-Torhüter Frank Beekmann. Erst kurz vor der Pause brachte Winter-Neuzugang Ayukayoh Mengot die Emder in Führung, als er sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball ins lange Eck schob (44.). Trainer Stefan Emmerling kritisierte die erste Halbzeit: „Wir haben klare Chancen vergeben und Papenburg damit stark gemacht.“

Komfortable Entscheidung in der zweiten Hälfte Nach dem Seitenwechsel zeigte Kickers Emden die erwartete Dominanz. Marten Schmidt erhöhte auf 2:0, nachdem Michael Igwe zuvor an Beekmann gescheitert war (54.). Die Gastgeber hatten ihre beste Gelegenheit durch Ole Marx, der aus 15 Metern die Latte traf (62.). Tido Steffens baute das Ergebnis aus, indem er acht Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:0 traf (71.). Kurz darauf erzielte David Schiller gegen seinen ehemaligen Verein das 4:0, bevor Steffens den Endstand von 5:0 herstellte (79.).