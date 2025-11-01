Kickers Emden im Torrausch, Remis in Flensburg, Bremer SV siegt

– Foto: Imago Images

Die heutige Fortsetzung des 17. Spieltags in der Regionalliga Nord bot reichlich Emotionen, Tempo und Tore. In Flensburg lieferten sich Weiche und der VfB Lübeck ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Phönix Lübeck blieb dagegen im Aufwind, während der Bremer SV und Kickers Emden wichtige Siege feierten. Auch im Tabellenkeller wurde es hitzig – Lohne vergab einen Elfmeter und verlor knapp gegen den HSV II.

In der 25. Minute brachte Maximilian Geißen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Haris Hyseni in der 30. Minute auf 2:0 und belohnte die offensive Spielweise der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel blieb Drochtersen dominant. In der 73. Minute sorgte Allah Aid Hamid mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Jeddeloh fand kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber, konnte aber in der 78. Minute durch Max Wegner noch auf 3:1 verkürzen.

Vor 1139 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, in dem die Gäste aus Lübeck früh in Führung gingen. Bereits in der 2. Minute traf Ramiz Demir zum 1:0. Doch Flensburg antwortete mit viel Leidenschaft: Obinna Iloka glich in der 14. Minute aus, und Marcel Cornils drehte das Spiel in der 34. Minute mit seinem Treffer zum 2:1. Nach der Pause kämpfte sich Lübeck zurück – Yehor Melenivskyi traf in der 62. Minute zum 2:2-Endstand. Ein Remis in einer intensiven Partie, die beiden Mannschaften Selbstvertrauen geben dürfte. ---

Phönix Lübeck setzt seinen Höhenflug fort und festigt Platz fünf. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Arthur Inaka mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. In der 48. Minute brachte er seine Mannschaft in Führung, ehe er in der 65. Minute mit dem 2:0 alles klar machte. Vor 352 Zuschauern zeigte Phönix eine gute Vorstellung und bleibt mit nun zehn Siegen ein ernstzunehmender Verfolger der Spitzengruppe. ---

Der Bremer SV bewies seine Heimstärke und drehte nach Rückstand die Partie. Hannover 96 II startete stark und ging durch Sean Busch in der 8. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel war der BSV die aktivere Mannschaft: Leon Gino Schmidt erzielte in der 53. Minute den Ausgleich und legte in der 73. Minute das 2:1 nach. Vor 633 Zuschauern feierten die Bremer einen wichtigen Sieg, während Hannover nach der Niederlage in der Tabelle stagniert. ---

Ein Torrausch in Emden: Die Kickers feierten vor 2050 Zuschauern einen klaren Sieg. Tido Steffens brachte Emden in der 14. Minute in Führung, Rasmus Tobinski glich in der 21. Minute für Altona aus. Doch nach der Pause drehte Emden auf. Dennis Engel traf in der 46. Minute zum 2:1, erneut Steffens erhöhte in der 57. Minute, Marten Schmidt legte in der 62. Minute nach, ehe David Schiller in der 85. Minute per Foulelfmeter den 5:1-Endstand herstellte. Für Altona kam es noch schlimmer: Deniz Hasan Yilmaz sah in der 60. Minute Gelb-Rot. ---

Im Duell der Krisenteams entschied ein Treffer die Partie. Glory Kiveta erzielte in der 49. Minute das einzige Tor des Tages. Lohne hatte die große Chance zum Ausgleich, doch Pelle Hoppe scheiterte in der 80. Minute mit einem Foulelfmeter. Vor 613 Zuschauern blieb der HSV II damit im Abstiegskampf am Leben, während Lohne weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. ---

Das Duell zwischen Bremen und Oldenburg verspricht Tempo und Tore. Bremen verlor zuletzt klar mit 1:4 in Jeddeloh, während Oldenburg beim 2:2 gegen den Bremer SV Punkte liegen ließ. Drilon Demaj (10.) und Willem-Hendrik Hoffrogge (62.) trafen für den VfB, der nun mit einem Sieg wieder an die Tabellenspitze klettern könnte. Werder braucht Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

Für den Spitzenreiter steht eine schwierige Aufgabe an. Der SV Meppen reist nach Hamburg mit der klaren Vorgabe, die Tabellenführung zu verteidigen. Das 3:2 gegen Drochtersen war ein emotionaler Kraftakt, bei dem Thorben Deters (15.), Julian Ulbricht (45.+4) und Mika Harald Stuhlmacher (90.+3) trafen. St. Pauli II hingegen kämpft weiter gegen den Abstieg und sammelte beim 1:1 in Lübeck immerhin einen Achtungspunkt – Erik Ahlstrand traf in der 43. Minute. ---

