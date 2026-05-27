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Kickers Emden holt ersten Neuzugang
26-jähriger Stürmer Ilhorst kommt vom VfL Osnabrück an die Nordseeküste
Der BSV Kickers Emden hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom VfL Osnabrück wechselt Stürmer Luc Ihorst zu den Ostfriesen und soll die Offensive des Regionalligisten verstärken.
Mit der Verpflichtung des 26-Jährigen setzen die Emder früh ein erstes personelles Signal für die neue Spielzeit. Ihorst bringt neben Erfahrung auch körperliche Präsenz mit. Der Angreifer misst 1,90 Meter und soll künftig im Angriff neue Optionen eröffnen.
Der Transfer markiert den Auftakt der Kaderplanungen für die Saison 2026/27. Nach den bereits angekündigten strukturellen Veränderungen und dem anstehenden Neustart mit dem neuen Trainer Björn Lindemann arbeiten die Verantwortlichen weiter am personellen Gerüst für die kommende Spielzeit.
Für Ihorst ist der Wechsel nach Ostfriesland die nächste Station seiner Laufbahn. Zuletzt stand der Offensivspieler beim VfL Osnabrück unter Vertrag, nun folgt der Schritt zum Regionalligisten.
Mit der frühen Verpflichtung unterstreicht Kickers Emden den Anspruch, die neue Saison mit frischen Impulsen und einem neu zusammengestellten Kader anzugehen. Luc Ihorst macht dabei den Anfang.