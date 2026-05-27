Kickers Emden holt ersten Neuzugang

Mit der Verpflichtung des 26-Jährigen setzen die Emder früh ein erstes personelles Signal für die neue Spielzeit. Ihorst bringt neben Erfahrung auch körperliche Präsenz mit. Der Angreifer misst 1,90 Meter und soll künftig im Angriff neue Optionen eröffnen.

Der Transfer markiert den Auftakt der Kaderplanungen für die Saison 2026/27. Nach den bereits angekündigten strukturellen Veränderungen und dem anstehenden Neustart mit dem neuen Trainer Björn Lindemann arbeiten die Verantwortlichen weiter am personellen Gerüst für die kommende Spielzeit.