Kickers Emden holt Defensivspieler ablösefrei

Der BSV Kickers Emden verstärkt seinen Kader mit Ayukayoh Mengot. Der 21 Jahre alte Linksfuß wechselt nach Ostfriesland und soll der Mannschaft mit seiner Athletik und Vielseitigkeit zusätzliche Optionen geben. Zuletzt stand Mengot beim Hamburger SV II unter Vertrag.
Mengot wurde in den Nachwuchsabteilungen von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV ausgebildet und sammelte bereits in jungen Jahren umfangreiche Spielpraxis auf hohem Niveau. Für die U19 von Borussia Dortmund absolvierte er 31 Partien in der Bundesliga West sowie sechs Einsätze in der UEFA Youth League. In der Regionalliga etablierte er sich anschließend beim Hamburger SV II als Stammkraft und kam dort auf insgesamt 57 Spiele.
Mit einer Körpergröße von 1,88 Metern bringt Mengot robuste physische Voraussetzungen mit. Zu seinen Stärken zählen zudem eine hohe Grundschnelligkeit sowie die Fähigkeit, mehrere Positionen zu bekleiden. Diese Flexibilität macht ihn aus Sicht der Verantwortlichen besonders wertvoll für den Emder Kader.
Sportdirektor Henning Rießelmann betont, dass Kickers Emden den Spieler bereits seit längerer Zeit im Blick hatte. Nachdem sich für Mengot ein Wechsel in die 3. Liga nicht realisieren ließ und er zuletzt vereinslos war, habe sich nun die Gelegenheit ergeben. Diese habe der Verein konsequent genutzt.
Neben seinen sportlichen Qualitäten erfüllt Mengot auch die U23-Regel und passt laut Rießelmann menschlich sehr gut ins Team. Die Verantwortlichen trauen ihm zu, die Mannschaft kurzfristig zu verstärken und zugleich Entwicklungspotenzial für die Zukunft einzubringen.