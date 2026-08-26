Kickers Emden heiß auf das Derby

– Foto: Ursel Wullert

Nach drei Vorlagen beim Pokalcoup in Drochtersen richtet Nick Stepantsev den Blick auf Atlas Delmenhorst – Emden will den Schwung aus dem 4:2 mitnehmen und in der Liga Boden gutmachen

„Drei Vorlagen in einem Spiel – das ist für einen Fußballer schon etwas Besonderes“, sagt der Offensivmann. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das vorher schon einmal gelungen ist.“ Noch wichtiger als seine persönliche Bilanz war für ihn allerdings die Reaktion der Mannschaft. „Diesen Sieg haben wir jetzt einfach gebraucht. Wir haben gezeigt, wie wir Fußball spielen können und dass wir als Gemeinschaft stark sind.“

Drei Vorlagen, ein überraschender Pokalerfolg und reichlich neues Selbstvertrauen: Nick Stepantsev hat sich beim 4:2 des BSV Kickers Emden im Viertelfinale des Niedersachsenpokals bei der SV Drochtersen/Assel zum entscheidenden Vorbereiter aufgeschwungen. Lange genießen kann der 24-Jährige seinen außergewöhnlichen Abend allerdings nicht. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) wartet in der Regionalliga Nord das Derby bei Atlas Delmenhorst – und für Stepantsev ist klar, was dort folgen soll.

Drei Assists auf drei verschiedene Arten

Dabei musste Kickers in Drochtersen zunächst einen Rückschlag verkraften. Schon nach acht Minuten lagen die Ostfriesen mit 0:1 zurück. „Es ist grundsätzlich sehr schwer, in Drochtersen zu gewinnen“, weiß Stepantsev. Umso mehr imponierte ihm, wie die Mannschaft auf Widerstände reagierte: „Uns hat an diesem Abend besonders ausgezeichnet, dass wir nach den Gegentoren sehr gut zurückgekommen sind.“

Stepantsev war an der Wende maßgeblich beteiligt. Eine Ecke des Rechtsfußes führte zum 1:1 durch Theo Schröder, später bereitete er auch dessen zweiten Treffer zum 2:2 mit einem Freistoß vor. Beim dritten Emder Tor demonstrierte der 24-Jährige schließlich seine Vielseitigkeit: Diesmal flankte er mit links, D/A-Kapitän Matti Steinmann lenkte den Ball ins eigene Tor. „Ich freue mich sehr und bin einfach glücklich, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte.“

Nach dem 2:2 zur Pause wuchs bei Stepantsev das Gefühl, dass an diesem Abend noch mehr möglich war. „In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft das Spiel gewinnen wird, die den nächsten Treffer macht.“ Es war Kickers. Nach dem Eigentor zum 3:2 sorgte Luc Ihorst nur zwei Minuten später mit dem 4:2 für die Entscheidung und den Einzug ins Halbfinale.

Der Erfolg kam für die Emder zur richtigen Zeit. In der Liga verlief der Saisonstart nicht nach Wunsch. Nach vier Partien stehen vier Punkte und Tabellenplatz 13 zu Buche. Ganz anders die Situation beim Aufsteiger aus Delmenhorst: Atlas sammelte bereits sieben Zähler und liegt auf Rang sieben. Zuletzt gelang den Delmenhorstern ein 1:0 bei der zuvor noch ungeschlagenen U23 von Hannover 96.

„Wir wollen unseren Fans viel zurückgeben“

Die Ausgangslage erhöht die Bedeutung des Derbys zusätzlich. „Das ist ein Spiel, bei dem wir unseren Fans viel zurückgeben können“, sagt Stepantsev. „Genau das ist unser Ziel.“ Dabei erwartet er eine Partie, in der nicht allein fußballerische Qualitäten gefragt sein werden. „So ein Derby zeichnet sich durch viele Emotionen aus – auf dem Platz, aber auch außerhalb. Genau diese Emotionen müssen wir zeigen und jede Aktion auf dem Platz abfeiern.“

Stepantsev formuliert den Anspruch der Emder unmissverständlich: „Wir wollen in dieser Saison unbedingt wieder oben mitspielen, dafür brauchen wir drei Punkte.“ Dafür müsse Kickers selbstbewusst auftreten. „Wir müssen versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und mutig nach vorne zu spielen.“

Dass der Gegner keinesfalls unterschätzt wird, versteht sich für den Offensivspieler von selbst. Stepantsev kennt Atlas noch aus seiner Zeit bei Hannover 96. In der Saison 2022/23 gewann er mit der 96-Reserve beide Duelle gegen die Delmenhorster mit 6:2 und 2:0 – und traf in beiden Begegnungen selbst. „Es wird keine einfache Aufgabe“, sagt er. „Aber mit der Unterstützung unserer Fans können wir dort etwas holen.“

Auch die jüngere Derby-Geschichte spricht zumindest nicht gegen die Ostfriesen. Das bislang letzte Duell in Delmenhorst gewann Kickers am 6. April 2024 mit 2:1. Tobias Steffen und Pascal Steinwender trafen damals für die Emder, die später Oberliga-Meister wurden und in die Regionalliga aufstiegen. Aus der damaligen Mannschaft gehören heute nur noch Fabian Herbst und Isaak Djokovic zum Kickers-Kader. Zwei Jahre später gelang Atlas derselbe Weg mit Meisterschaft und Aufstieg.

Nun treffen die beiden alten Nordwest-Rivalen erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder aufeinander. Für Kickers kommt das Derby unmittelbar nach einem Abend, der neues Vertrauen geweckt hat. Und für Stepantsev nach einem Spiel, in dem er dreimal aufgelegt hat. In Delmenhorst würde er nur zu gerne an diese Bilanz anknüpfen – vielleicht diesmal wieder als Torschütze.