Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kickers Emden gewinnt Derby-Generalprobe
3:1-Erfolg beim VfB Oldenburg setzt Ausrufezeichen vor dem Restrundenstart
Mit einem Derbyerfolg hat der BSV Kickers Emden seine Wintervorbereitung abgeschlossen. In einem nicht öffentlichen Testspiel setzte sich der Regionalligist beim Ligarivalen VfB Oldenburg mit 3:1 durch. Theo Schröder mit einem Doppelpack und Tobias Steffen sorgten für die Treffer der Ostfriesen, während Drilon Demaj zwischenzeitlich ausglich.
Intensiver XXL-Test über 120 Minuten
Trainer Stefan Emmerling nutzte die Partie vor allem, um seinem gesamten Kader Spielpraxis zu geben. Gespielt wurde über viermal 30 Minuten. Das Ergebnis sei zweitrangig, betonte der Kickers-Coach – entscheidend sei der intensive Test unter wettkampfnahen Bedingungen gewesen.
Den besseren Start erwischten die Gäste: Nach Vorarbeit von Tido Steffens traf Theo Schröder früh zur Führung (13.). Der VfB antwortete jedoch prompt. Nur vier Minuten später stellte Demaj auf 1:1 (17.). In der Folge verzeichnete Emden ein Chancenplus, scheiterte jedoch mehrfach am Aluminium.
Vergebener Elfmeter als Wendepunkt
Zu Beginn des dritten Viertels bot sich Oldenburg die große Gelegenheit zur Führung. Nach einem Handspiel trat Julian Boccaccio zum Elfmeter an, doch Kickers-Torhüter Moritz Schulze parierte stark (61.). Wenige Minuten später nutzten die Gäste ihre Chance: Schröder vollendete eine sehenswerte Kombination zur erneuten Emder Führung (67.).
Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich die Partie zu einem typischen Derby – intensiv, emotional und von harten Zweikämpfen geprägt. Mehrere Verwarnungen unterstrichen die aufgeheizte Atmosphäre. Emmerling zeigte sich dennoch zufrieden: Seine Mannschaft habe in jedem Zweikampf dagegengehalten und sowohl offensiv als auch defensiv Präsenz gezeigt.
Steffen setzt den Schlusspunkt
Den Endstand besorgte Tobias Steffen in der Schlussphase. Nach einem Konter überwand er VfB-Keeper Steven Mensah mit einem Heber zum 3:1 (114.) und setzte damit den Schlusspunkt unter den XXL-Test.
Nach einer intensiven Vorbereitung mit zahlreichen Härtetests richtet sich der Fokus nun auf den Pflichtspielstart. Am 28. Februar gastiert Kickers Emden bei 1. FC Phönix Lübeck – dann zählt das Ergebnis wieder.