Kickers Emden gewinnt Derby-Generalprobe

Intensiver XXL-Test über 120 Minuten Trainer Stefan Emmerling nutzte die Partie vor allem, um seinem gesamten Kader Spielpraxis zu geben. Gespielt wurde über viermal 30 Minuten. Das Ergebnis sei zweitrangig, betonte der Kickers-Coach – entscheidend sei der intensive Test unter wettkampfnahen Bedingungen gewesen. Den besseren Start erwischten die Gäste: Nach Vorarbeit von Tido Steffens traf Theo Schröder früh zur Führung (13.). Der VfB antwortete jedoch prompt. Nur vier Minuten später stellte Demaj auf 1:1 (17.). In der Folge verzeichnete Emden ein Chancenplus, scheiterte jedoch mehrfach am Aluminium.

Vergebener Elfmeter als Wendepunkt Zu Beginn des dritten Viertels bot sich Oldenburg die große Gelegenheit zur Führung. Nach einem Handspiel trat Julian Boccaccio zum Elfmeter an, doch Kickers-Torhüter Moritz Schulze parierte stark (61.). Wenige Minuten später nutzten die Gäste ihre Chance: Schröder vollendete eine sehenswerte Kombination zur erneuten Emder Führung (67.). Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich die Partie zu einem typischen Derby – intensiv, emotional und von harten Zweikämpfen geprägt. Mehrere Verwarnungen unterstrichen die aufgeheizte Atmosphäre. Emmerling zeigte sich dennoch zufrieden: Seine Mannschaft habe in jedem Zweikampf dagegengehalten und sowohl offensiv als auch defensiv Präsenz gezeigt.