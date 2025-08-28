Kickers Emden fordert Phönix Lübeck – Werder II muss nach Hannover

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 15:30 live PUSH

Ein Duell im unteren Mittelfeld: Nur ein Punkt trennt Altona 93 von Weiche Flensburg. Beide Teams stehen unter Druck. Altona verlor unter der Woche deutlich gegen Oldenburg und will sich nun mit einer Trotzreaktion zurückmelden. Flensburg kassierte zuletzt die dritte Niederlage in Serie. Die Offensive zeigt sich zwar torhungrig, doch die Defensive bleibt anfällig. Ein Spiel, in dem jeder Fehler den Unterschied machen könnte. ---

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh Bremer SV Bremer SV 16:00 live PUSH

Tabellenführer gegen formstarken Herausforderer – ein Spiel mit Brisanz. Jeddeloh musste unter der Woche beim 1:1 gegen Lübeck erstmals Punkte lassen, bleibt aber an der Spitze. Der Bremer SV reist nach drei Spielen ohne Niederlage und einem Sieg über den HSV II mit Rückenwind an. Mit zehn Punkten aus sechs Partien steht das Team im oberen Mittelfeld und will den Platz unter den besten acht festigen. ---

Ein Aufeinandertreffen mit Kontrastwirkung. Emden steckt der Schock der späten Niederlage gegen Aufsteiger Schöningen noch immer in den Knochen, hofft aber auf eine Reaktion vor eigenem Publikum. Phönix Lübeck hingegen sicherte sich dank eines späten Treffers zumindest ein Unentschieden und bleibt in den Top-Vier der Tabelle. Beide Teams wissen, dass dieses Spiel entscheidend sein kann für die Richtung der kommenden Wochen. ---

Sa., 30.08.2025, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg FSV Schöningen Schöningen 18:00 live PUSH

Oldenburg hat eindrucksvoll bewiesen, dass mit ihnen im Titelrennen zu rechnen ist. Mit 19 Toren aus sechs Spielen stellt der VfB die beste Offensive neben Jeddeloh. Nun empfängt man Schöningen, das mit dem ersten Saisonsieg gegen Emden Selbstvertrauen tankte. Die Defensive des Aufsteigers wackelt aber gewaltig – und Oldenburg wird versuchen, genau dort anzusetzen. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SV Meppen SV Meppen 14:00 live PUSH

Ein Duell mit klaren Vorzeichen: Der HSV II steckt mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller. Auch gegen den Bremer SV blieb die Mannschaft ohne Torerfolg. Meppen hingegen festigte mit dem Remis im Verfolgerduell gegen Hannover seinen Platz in der Spitzengruppe. Im letzten Jahr siegte jedes Team einmal – diesmal geht Meppen als Favorit ins Rennen. ---

Ein Spiel mit klar verteilten Rollen: Während Norderstedt noch immer auf den ersten Punkt im eigenen Stadion wartet und nur drei Zähler auf dem Konto hat, gehört Drochtersen/Assel zu den stärksten Teams der Liga. Platz drei, beste Auswärtsmannschaft und nur ein Punkt hinter der Tabellenspitze – die Vorzeichen sprechen eindeutig für die Gäste. Doch Norderstedt wird alles daran setzen, die schwarze Heimserie zu durchbrechen. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck Hannover 96 Hannover 96 II 14:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell: Lübeck stoppte als erstes Team Tabellenführer Jeddeloh und holte sich damit neuen Mut. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz könnte der VfB mit einem Sieg oben angreifen. Hannover II ist seit drei Spielen ungeschlagen und Teil der Verfolgergruppe. ---

Lohne erkämpfte sich gegen Flensburg den zweiten Saisonsieg und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Mit sechs Punkten liegt man knapp vor der Gefahrenzone. St. Pauli II ist nach Schöningens Sieg nun die einzige Mannschaft ohne Dreier. Immerhin gab es gegen Phönix den ersten Punktgewinn. ---