 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

Kickers Emden fordert Phönix Lübeck – Werder II muss nach Hannover

Überblick über den 7. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Hannover 96 II
Werder II
Hamburger SV II
St. Pauli II

Am kommenden Wochenende findet der 7. Spieltag in der Regionalliga Nord statt. Am Samstag trifft Altona 93 auf den SC Weiche Flensburg, der SSV Jeddeloh auf den Bremer SV, der BSV Kickers Emden auf den 1. FC Phönix Lübeck und der VfB Oldenburg auf den FSV Schöningen. Am Sonntag gastiert der SV Meppen beim Hamburger SV II, der SV Drochtersen/Assel beim FC Eintracht Norderstedt, Hannover 96 II beim VfB Lübeck, der FC St. Pauli II beim TuS Blau-Weiß Lohne und der SV Werder Bremen II beim HSC Hannover.

---

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
15:30live

Ein Duell im unteren Mittelfeld: Nur ein Punkt trennt Altona 93 von Weiche Flensburg. Beide Teams stehen unter Druck. Altona verlor unter der Woche deutlich gegen Oldenburg und will sich nun mit einer Trotzreaktion zurückmelden. Flensburg kassierte zuletzt die dritte Niederlage in Serie. Die Offensive zeigt sich zwar torhungrig, doch die Defensive bleibt anfällig. Ein Spiel, in dem jeder Fehler den Unterschied machen könnte.

---

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
16:00live

Tabellenführer gegen formstarken Herausforderer – ein Spiel mit Brisanz. Jeddeloh musste unter der Woche beim 1:1 gegen Lübeck erstmals Punkte lassen, bleibt aber an der Spitze. Der Bremer SV reist nach drei Spielen ohne Niederlage und einem Sieg über den HSV II mit Rückenwind an. Mit zehn Punkten aus sechs Partien steht das Team im oberen Mittelfeld und will den Platz unter den besten acht festigen.

---

Sa., 30.08.2025, 18:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
18:00live

Ein Aufeinandertreffen mit Kontrastwirkung. Emden steckt der Schock der späten Niederlage gegen Aufsteiger Schöningen noch immer in den Knochen, hofft aber auf eine Reaktion vor eigenem Publikum. Phönix Lübeck hingegen sicherte sich dank eines späten Treffers zumindest ein Unentschieden und bleibt in den Top-Vier der Tabelle. Beide Teams wissen, dass dieses Spiel entscheidend sein kann für die Richtung der kommenden Wochen.

---

Sa., 30.08.2025, 18:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
18:00live

Oldenburg hat eindrucksvoll bewiesen, dass mit ihnen im Titelrennen zu rechnen ist. Mit 19 Toren aus sechs Spielen stellt der VfB die beste Offensive neben Jeddeloh. Nun empfängt man Schöningen, das mit dem ersten Saisonsieg gegen Emden Selbstvertrauen tankte. Die Defensive des Aufsteigers wackelt aber gewaltig – und Oldenburg wird versuchen, genau dort anzusetzen.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
14:00live

Ein Duell mit klaren Vorzeichen: Der HSV II steckt mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller. Auch gegen den Bremer SV blieb die Mannschaft ohne Torerfolg. Meppen hingegen festigte mit dem Remis im Verfolgerduell gegen Hannover seinen Platz in der Spitzengruppe. Im letzten Jahr siegte jedes Team einmal – diesmal geht Meppen als Favorit ins Rennen.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
14:00

Ein Spiel mit klar verteilten Rollen: Während Norderstedt noch immer auf den ersten Punkt im eigenen Stadion wartet und nur drei Zähler auf dem Konto hat, gehört Drochtersen/Assel zu den stärksten Teams der Liga. Platz drei, beste Auswärtsmannschaft und nur ein Punkt hinter der Tabellenspitze – die Vorzeichen sprechen eindeutig für die Gäste. Doch Norderstedt wird alles daran setzen, die schwarze Heimserie zu durchbrechen.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
14:00

Ein echtes Verfolgerduell: Lübeck stoppte als erstes Team Tabellenführer Jeddeloh und holte sich damit neuen Mut. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz könnte der VfB mit einem Sieg oben angreifen. Hannover II ist seit drei Spielen ungeschlagen und Teil der Verfolgergruppe.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
14:00

Lohne erkämpfte sich gegen Flensburg den zweiten Saisonsieg und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Mit sechs Punkten liegt man knapp vor der Gefahrenzone. St. Pauli II ist nach Schöningens Sieg nun die einzige Mannschaft ohne Dreier. Immerhin gab es gegen Phönix den ersten Punktgewinn.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
15:00live

Aufsteiger gegen Bundesliga-Reserve – ein brisantes Duell. Der HSC Hannover kommt mit nur fünf Punkten aus den ersten Spielen und verlor zuletzt erneut. Gegen Bremen gelang in fünf Pflichtspielen noch nie ein Sieg. Werder II hat allerdings erst vier Spiele bestritten, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen im Mittelfeld. Mindestens ein Punkt ist nötig, um nicht hinter Hannover zurückzufallen.
________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 028.8.2025, 12:00 Uhr
Patrick FreundAutor