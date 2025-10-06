Kickers Emden erlebt bitteres Drama in der Nachspielzeit

Ein Fußballabend, der zunächst nach einem Fest aussah, endete für Kickers Emden in einer bitteren Enttäuschung. Vor 2250 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion verspielte die Mannschaft eine 2:0-Führung und unterlag der U21 des Hamburger SV nach turbulenten 97 Minuten mit 3:4.

Dabei schien lange alles auf einen Heimsieg der Ostfriesen hinauszulaufen. Theo Schröder brachte Emden früh per Kopf in Führung (9.), und kurz nach der Pause erhöhte Mika Eickhoff nach einem energischen Solo auf 2:0 (47.). Zu diesem Zeitpunkt hatte die Elf von Interimscoach Markus Unger die Partie klar im Griff.

Doch die Wende kam schnell – und mit ihr das Chaos. Nach einem unglücklichen Foul von Michael Igwe sah der bereits verwarnte Emder die Gelb-Rote Karte (55.). In Unterzahl geriet Emden zunehmend unter Druck, und der HSV nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus: Boakye erzielte zunächst den Anschluss (65.), bevor Adam per Abstauber ausglich (69.) und Boakye per Elfmeter sogar die Führung für die Gäste besorgte (77.).

Als das Spiel endgültig verloren schien, sorgte Michel Eickschläger für einen Moment purer Euphorie: Sein herrlicher Schlenzer aus 22 Metern landete im rechten oberen Eck – das 3:3 (87.). Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte nur kurz. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf HSV-Youngster Niklas Tuppeck aus der Drehung zum 4:3-Endstand.