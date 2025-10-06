Kickers Emden erlebt bitteres Drama in der Nachspielzeit

Ein Fußballabend, der zunächst nach einem Fest aussah, endete für Kickers Emden in einer bitteren Enttäuschung. Vor 2250 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion verspielte die Mannschaft eine 2:0-Führung und unterlag der U21 des Hamburger SV nach turbulenten 97 Minuten mit 3:4.
Dabei schien lange alles auf einen Heimsieg der Ostfriesen hinauszulaufen. Theo Schröder brachte Emden früh per Kopf in Führung (9.), und kurz nach der Pause erhöhte Mika Eickhoff nach einem energischen Solo auf 2:0 (47.). Zu diesem Zeitpunkt hatte die Elf von Interimscoach Markus Unger die Partie klar im Griff.
Doch die Wende kam schnell – und mit ihr das Chaos. Nach einem unglücklichen Foul von Michael Igwe sah der bereits verwarnte Emder die Gelb-Rote Karte (55.). In Unterzahl geriet Emden zunehmend unter Druck, und der HSV nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus: Boakye erzielte zunächst den Anschluss (65.), bevor Adam per Abstauber ausglich (69.) und Boakye per Elfmeter sogar die Führung für die Gäste besorgte (77.).
Als das Spiel endgültig verloren schien, sorgte Michel Eickschläger für einen Moment purer Euphorie: Sein herrlicher Schlenzer aus 22 Metern landete im rechten oberen Eck – das 3:3 (87.). Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte nur kurz. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf HSV-Youngster Niklas Tuppeck aus der Drehung zum 4:3-Endstand.
Was folgte, war pure Ernüchterung: Während die Hamburger jubelten, blieben die Emder Spieler enttäuscht auf dem Rasen zurück. Der Traum vom Punktgewinn war geplatzt – und das auf denkbar bittere Weise.
BSV Kickers Emden – Hamburger SV II 3:4
BSV Kickers Emden: Norman Quindt, Dennis Engel, Jarno Janssen (82. Marvin Eilerts), Felix Göttlicher, Janek Siderkiewicz, Marten Schmidt (64. Kai-Sotirios Kaissis), Michael Chukwuemeka Igwe, Mika Eickhoff (72. Michel Eickschläger), Tido Steffens (57. Julian Stöhr), Theo Schröder (74. David Schiller), Emanuel Adou - Trainer: Stefan Emmerling
Hamburger SV II: Fernando Dickes, Lukas Bornschein, Leonardo Posadas (66. Henri Schümann), Dorian Migalic (90. Timon Kramer), Shafiq Nandja, Noah Katterbach, Davis Rath (66. Arnaud Riedel), Omar Megeed, Raif Adam, Maurice Boakye (81. Niklas Tuppeck), Kelvin Ojo (66. Finn Barkowsky) - Trainer: Lukas Anderer
Schiedsrichter: Alexander Rosenhagen (Gleichen) - Zuschauer: 2250
Tore: 1:0 Theo Schröder (9.), 2:0 Mika Eickhoff (47.), 2:1 Maurice Boakye (65.), 2:2 Raif Adam (69.), 2:3 Maurice Boakye (77. Foulelfmeter), 3:3 Michel Eickschläger (87.), 3:4 Niklas Tuppeck (90.+4)
Gelb-Rot: Michael Chukwuemeka Igwe (55./BSV Kickers Emden/Foul)